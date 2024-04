Mary trägt historisches Diadem Dänischer Palast veröffentlicht neues Porträt von Frederik und Mary

Königin Mary und Königin Frederik X. posieren im Grünen Zimmer für ihr erstes Gala-Porträt. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 15:40 Uhr

Der dänische Palast hat das erste Gala-Porträt von König Frederik X. und Königin Mary veröffentlicht. Mary trägt darauf ein historisches Diadem.

Rund drei Monate nach seiner Thronbesteigung hat der dänische Palast ein erstes Gala-Porträt von König Frederik X. (55) und Königin Mary (52) veröffentlicht – und das ist von Glamour kaum zu übertreffen.

Das Foto wurde von dem Fotografen Steen Evald im Grünen Zimmer von Schloss Christiansborg in Kopenhagen aufgenommen. Laut Mitteilung wird es zukünftig unter anderem in staatlichen Einrichtungen, wie den dänischen Botschaften und Konsulaten in aller Welt sowie auf dänischen Schiffen zu sehen sein. Das Porträt zeigt Frederik und Mary in ihren Galauniformen mit dem Elefantenorden.

Königin Mary trägt erstmals ihr Smaragd-Diadem

Während König Frederik in Militäruniform posiert, trägt Königin Mary ein tiefblaues Samtkleid mit dunkelgrünen Spitzenärmeln sowie erstmals die Smaragd-Parure – das einzige Set der dänischen Kronjuwelen, das ein Diadem enthält. Das Diadem wurde 1840 von einem hessischen Juwelier für Königin Caroline Amalie (1796-1881) angefertigt. Ein Großteil der Smaragde soll sich bereits seit 1723 im Besitz der dänischen Königsfamilie befinden. Zudem gehören ein Collier, eine Brosche und ein Paar Hängeohrringe zu dem Schmuck-Set.

Übrigens: Wenn die Smaragd-Parure gerade nicht von Königin Mary getragen wird, ist sie in der Schatzkammer des Museums auf Schloss Rosenborg hinter Panzerglas ausgestellt. Es ist zudem Tradition, dass die dänischen Kronjuwelen das Land nicht verlassen dürfen und nur von der Königin getragen werden dürfen.

Frederiks Mutter, Königin Margrethe (84), trug das Set erstmals zum Neujahrs-Fest im Jahr 1974 – zwei Jahre, nachdem sie den Thron bestiegen hatte. Zuletzt trug sie es im November 2023 bei einer großen Gala-Tafel zu Ehren des spanischen Königspaares.

Die frühere Monarchin überraschte in ihrer Neujahrsrede 2024 mit der Ankündigung, im Januar nach 52 Jahren als Königin abzudanken. Am 14. Januar übergab sie den Thron an ihren ältesten Sohn Frederik.