Stars Daisy Ridley über ihre Erfahrungen von Sexismus an Filmsets

Daisy Ridley - Young Woman And The Sea - UK Gala Screening -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 16:00 Uhr

Daisy Ridley gibt zu, dass es sich weiterhin „zutiefst unangenehm“ anfühle, Sexismus an Filmsets ausgesetzt zu sein.

Die ‚Star Wars‘-Schauspielerin dachte über ihre Erfahrungen bei einem anderen Projekt nach, dessen Namen sie nicht nannte, bei dem sie anders behandelt wurde als einer ihrer männlichen Co-Stars.

Im ‚Reign with Josh Smith‘-Podcast verriet Ridley: „Ich habe einen Job gemacht und dabei etwas Körperliches getan, so wie die männliche Figur auch etwas Körperliches getan hat. Und einer vom Stuntteam kam zu uns herüber, um dem Mann auf die Schulter zu klopfen, und es kam zu einem Punkt, an dem ich sagte: ‚Wirst du mir nicht auch High fives und all das Zeug geben?‘ Und er war echt verblüfft. Ich glaube, dass war wirklich schwierig für ihn, denn es war gar nicht böse gemeint, er wollte einfach nur ‚das männliche Ding‘ machen, das ihnen Spaß macht, und das bezog mich nicht mit ein, obwohl ich genau dasselbe tat wie der Mann auch, dem er gratulierte. Dann wird es natürlich zutiefst unangenehm, denn wenn man etwas sagt, fühlt sich die Person, die etwas sagt, wirklich unwohl.“ Die ‚Young Woman and the Sea‘-Prominente beschrieb das Verhalten als etwas, das „erlernt“ sei, während sie jedoch enttäuscht darüber war, dass sich die betreffende Person für ihr Verhalten nicht bei ihr entschuldigte.