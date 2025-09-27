Stars Daniel Day-Lewis: Mit Rückkehr aus dem Ruhestand hat er sich ‚zum Narren gemacht‘

Daniel Day-Lewis - 58th Berlin International Film Festival - Berlin 2008 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2025, 10:50 Uhr

Der Schauspieler erklärt seine Entscheidung, doch wieder vor der Kamera zu stehen.

Daniel Day-Lewis findet, dass er sich lächerlich gemacht hat, als er seine Meinung zum Ruhestand änderte.

Der 68-jährige Schauspieler hatte 2017 seinen Abschied vom Filmgeschäft bekannt gegeben, bevor er nun für ‚Anemone‘ – den ersten Film seines Sohnes Ronan Day-Lewis – vor die Kamera zurückkehrt. Daniel, der das Drehbuch gemeinsam mit seinem Sohn schrieb, gestand beim New York Film Festival: „Ich habe mich verdammt zum Narren gemacht, als ich verkündete, dass ich aufhöre – und wahrscheinlich noch mehr, als ich zurückkam. Aber mir die Möglichkeit zu verweigern, mit Ronan zu arbeiten, nur um an meinem Stolz festzuhalten, wäre wohl die schlechtere Entscheidung gewesen, als zu sagen: ‚Nun ja, ich habe das gesagt, also bleibe ich dabei.'“

Trotzdem gab der Oscar-Preisträger zu, dass er sich im Filmgeschäft nie wirklich wohlgefühlt habe. Daniel deutete an, dass er Schwierigkeiten hat, mit dem Druck von Ruhm und Erfolg umzugehen. „Ich hatte lange Phasen, in denen ich dachte, ich sei dafür nicht geeignet. Die Arbeit war mir immer sehr kostbar – sie war wie Nahrung und Trinken. Aber ich glaube, das teile ich mit vielen Schauspielern: Dass ich für das Leben drumherum, den öffentlichen Aspekt, sehr ungeeignet bin“, räumte er ein.

Der ‚Gangs of New York‘-Darsteller gilt weithin als einer der besten Schauspieler seiner Generation, doch er fühlte sich stets „unwohl mit dem öffentlichen Teil des Lebens“. Er sagte: „Allein durch die Tatsache, dass wir diese Arbeit machen, scheinen wir um Aufmerksamkeit zu bitten. Aber es kommt einem nie in den Sinn, dass man diese Aufmerksamkeit nicht einfach nach Belieben ausschalten kann. Ich fühlte mich mit dem öffentlichen Aspekt des Lebens immer unwohl.“ Ursprünglich habe er gedacht, sich daran gewöhnen zu können. „Doch das tat ich nie. Also fragte ich mich, ob es nicht besser wäre, mich ganz herauszuhalten“, erzählte er.