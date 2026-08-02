Stars Nikki Bella lebt ‚wie eine Nonne‘

Nikki Garcia - WWE Monday Night RAW - Red Carpet - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2026, 12:00 Uhr

Die Profi-Wrestlerin enthüllt, dass sie Single ist und keine aufregenden Romanzen erlebt.

Nikki Bella lebt nach eigenen Worten „super enthaltsam“.

Die Profi-Wrestlerin trennte sich 2024 von ihrem Ex-Mann Artem Chigvintsev, mit dem sie den fünfjährigen Sohn Matteo hat. Zuletzt wurde sie mit Philadelphia-Eagles-Spieler Cooper DeJean in Verbindung gebracht. Doch die 42-Jährige betonte, dass ihr schlicht „die Energie“ für eine Beziehung fehle. Im Gespräch mit dem ‚Us Weekly‘-Magazin sagte sie: „Ich lebe inzwischen praktisch wie eine Nonne. Super enthaltsam. Ich sollte mir einfach einen Ring anstecken.“

Nikki ergänzte: „Ich wünschte, ich würde draußen richtig die Sau rauslassen. Aber ich habe einfach keine Energie dafür.“ Ihre Zwillingsschwester Brie Bella versucht zwar seit einiger Zeit, sie mit potenziellen Partnern zu verkuppeln, hat aber Verständnis dafür, dass ihre Schwester derzeit andere Prioritäten setzt. Brie erklärte: „Sie ist einfach zu beschäftigt, und ich verstehe das. Matteo ist im Moment ihre ganze Welt. Sie ist ständig unterwegs – zwischen unseren Weinunternehmen, unserem Podcast und natürlich Matteo. Ich versuche es zwar, aber sie sagt nur: ‚Nein, nein.'“

Außerdem verriet der WWE-Star: „Wenn sie mal einen freien Abend hat, möchte sie einfach nur auf dem Sofa sitzen und Netflix schauen. Sie sagt: ‚Ich will nicht auf ein Date gehen. Ich möchte mich nicht schick machen müssen.'“ Trotzdem will Brie, die mit ihrem Ehemann Bryan Danielson die neunjährige Tochter Birdie und den fünfjährigen Sohn Buddy hat, ihre Rolle als Kupplerin nicht aufgeben. „Ich halte trotzdem die Augen offen. Es gab schon ein paar Kandidaten“, verriet sie.

Die Zwillingsschwestern sind überzeugt, dass sie während ihrer gesamten Karriere häufig missverstanden wurden. Viele hätten geglaubt, ihr Ziel sei vor allem der Ruhm als Reality-TV-Stars gewesen – dabei habe ihre größte Leidenschaft immer dem Wrestling gegolten. Brie erklärte: „Als wir durch ‚Total Divas‘ und ‚Total Bellas‘ riesige Reality-Stars wurden, dachten viele, genau das hätten wir gewollt. Aber nein – wir wurden große Reality-Stars, weil wir Wrestling lieben. Das war immer unser Kampf.“