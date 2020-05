Daniela Büchner: Seltenes Foto zum Geburtstag ihrer Zwillinge

Seit dem Tod ihres Ehemannes Jens ist Daniela „Danni“ Büchner zum größten Teil auf sich allein gestellt mit ihren drei Kndern aus erster Ehe und den Zwillingen, die sie mit dem berühmten VOX-Auswanderer gemeinsam hat. Die beiden süßen Blondschöpfe feiern heute Geburtstag und dies will Danni natürlich nicht unvergessen lassen.

Auf Instagram postete die 42-Jährige jetzt mehrere, sehr intime Momente kurz nach der Geburt von Jenny Soraya und Diego Armani, die heute vier Jahre alt geworden sind.

Dankbar für die „Ähnlichkeit zum Papa“

Auf dem linken Foto ist einer der beiden Zwillinge als zartes kleines Wesen zu sehen, das scheinbar künstlich beatmet werden musste. Die beiden kamen als Frühchen auf die Welt. Auf einem weiteren Bild hält Danni eines der Babys ganz nah an ihre Brust, während die Schläuche zeigen, dass sie und Jens damals um das Leben ihrer zu früh geborenen Kinder bangen mussten.

Umso erfreulicher ist der Text, den die „Faneteria“-Betreiberin zu den sehr persönlichen Fotos schreibt: „HAPPY BIRTHDAY! Das schönste Geschenk,die schönste Erinnerung. WIR haben immer an euch geglaubt#kleinekämpfer“.

Und weiter: „Heute scheint die Sonne ganz besonders, unsere Familie ist komplett durch euch geworden #dankbar #sostolzaufeuch. Ich liebe euch unendlich und bin dankbar für die Ähnlichkeit die ihr in vielen Dingen mit eurem Papa habt. Er wäre so so stolz auf euch! Obwohl ihr noch so kleine Menschen seid,überschüttet ihr mich mit so viel Liebe!“