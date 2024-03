Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Michael erbt von seinem Vater ein Reitpferd und zeigt es gerührt Carla. (cg/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" erfährt Michael, dass sein Vater ihm ein Pferd vermacht hat. Ava zofft sich in "Alles was zählt" mit Deniz und in "GZSZ" organisiert Gerner ein Fechttraining mit Lukas.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Kurz vor seiner geplanten Abreise aus Lüneburg erfährt Michael, dass sein Vater ihm ein Reitpferd hinterlassen hat. Dies berührt ihn tief, da es das einzige Geschenk ist, das er jemals von seinem Vater erhalten hat. Es bietet ihm auch einen Vorwand, länger bei Carla zu bleiben. Obwohl Jördis sich ihrer Gefühle für Klaas bewusst ist, entscheidet sie sich dafür, um ihre Ehe zu kämpfen. Als der Trockner in der Wäscherei kaputt geht, bietet sie Mo den Ring ihrer Großmutter an, um ein neues Gerät zu kaufen. Mo ist von Jördis' Geste gerührt und plant, auf sie zuzugehen, als er unglücklicherweise einen Stromschlag erleidet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo ist enttäuscht von Christoph, da dieser sich nicht gegen den Verkauf des Hotels gestellt hat, was zur Entlassung aller Angestellten führen wird. Christoph lässt sich von Theos Vorwürfen nicht unbeeindruckt und erklärt ihm, dass der besondere Geist des "Fürstenhofs" auch im neuen Hotel weiterleben soll. Helene bemerkt, dass mehrere Seiten im Tagebuch von Anton Hagens Sohn fehlen, und spricht Katja darauf an. Markus reagiert verdächtig, was Helene stutzig macht. Hat er etwas damit zu tun? Dieser Gedanke lässt sie nicht los, und sie findet die fehlenden Seiten wenig später tatsächlich in Markus' Tasche.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna glaubt, dass Kilian sich nur gegenüber ihrem Ex behaupten möchte und dabei seine Gefühle verwechselt. Lucie kann Richard zwar dabei helfen, sein kleines Problem zu lösen, aber das reicht bei weitem nicht für eine Versöhnung mit Richard aus. Zwischen Deniz und Ava herrscht Spannung. Als Ava eine Entscheidung trifft, die Deniz nicht passt, platzt ihm der Kragen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner versucht, das Vertrauensverhältnis zu Lukas wiederherzustellen, indem er ein Fechttraining arrangiert. Doch Lukas lässt ihn im Stich, und der Grund dafür trifft Gerner mitten ins Herz. Während Laura ihren Erfolg genießt und eine Reise plant, überrascht John sie mit einer romantischen Geste.