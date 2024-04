Ab Mai und Juni „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ gehen in eine lange Sommerpause

Diana Staehly als Jördis Kilic, Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger und Birthe Wolter als Franka Böttcher (v.l.) in "Rote Rosen". (jom/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 16:46 Uhr

Fans von "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" müssen sich im Sommer auf eine lange Zeit ohne ihre Lieblingsserien einstellen. Dafür kommt das sportbegeisterte Publikum im Ersten auf seine Kosten.

Die ARD-Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" verabschieden sich im Mai beziehungsweise Juni in eine lange Sommerpause. Wie das Erste in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, wird es dafür ein großes Sportprogramm geben.

Video News

"Rote Rosen" (täglich von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr) verabschiedet sich ab 17. Juni für neun Wochen. Am 19. August soll es dann mit neuen Episoden weitergehen. "Sturm der Liebe" (täglich von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr) wird bereits ab 21. Mai in die Sommerpause geschickt. Die neuen Folgen rund um den Fürstenhof sollen dann ebenfalls am 19. August starten. Sportfans bekommen zu der Zeit unter anderem vom 29. Juni bis zum 21. Juli die Tour de France (ab 14:10 Uhr live) zu sehen. Vom 12. bis 18. August folgt die Tour de France Femmes, zudem warten die Olympischen Sommerspiele, die vom 26. Juli bis 11. August in Paris stattfinden.

Neuer ARD-Nachmittag mit "Leben.Live!"

Ab dem 21. Mai wird des Weiteren ein neues Format im Nachmittagsprogramm starten. Montags bis freitags zeigt das Erste dann "Leben.Live! – Mein ARD-Nachmittag" von 15:10 Uhr bis 16:15 Uhr. Die Live-Sendung soll zunächst bis 14. Juni laufen und wird von Moderator Johannes Zenglein (37), bekannt aus "ARD-Buffet" und dem "Tigerenten Club", präsentiert. Dieser will dem Zuschauer "eine gute Stunde zum Wohlfühlen und Zurücklehnen" bieten. Das Publikum erwartet "unterhaltsame Geschichten, Nützliches und Persönliches sowie tägliche Live-Eindrücke aus den verschiedensten Regionen Deutschlands". Promigäste und Expertinnen und Experten zu den Themen Lifestyle, Wohnen und Genuss sollen den Inhalt der Sendung komplettieren.