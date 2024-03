Kurz vor der Geburt des zweiten Kindes Schwangerer „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi: Das macht ihr zu schaffen

Chryssanthi Kavazi zeigte sich auch schwanger gerne bei Veranstaltungen und kreierte einen ganz eigenen, coolen Babybauch-Look. Nun aber machen ihr die starken Wassereinlagerungen zu schaffen.

SpotOn News | 30.03.2024, 19:30 Uhr

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Chryssanthi Kavazi und ihr Mann Tom Beck ihr zweites Kind in den Händen halten können. Doch kurz vor der Geburt machen der Schauspielerin, die bereits einen Sohn hat, Wassereinlagerungen zu schaffen.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (35) ist in den letzten Zügen ihrer zweiten Schwangerschaft. Wie die Hochschwangere ihren Instagram-Followern enthüllte, leidet sie zunehmend unter Wassereinlagerungen.

Viel Wasser in den Händen

Zusammen mit Ehemann und Schauspielkollege Tom Beck (46) freut sich Kavazi auf ihr zweites Kind. Doch mit jedem Tag wird die Schwangerschaft offenbar beschwerlicher, wie sie am Karsamstag in einer Story auf Instagram verriet. "Falls ihr euch fragt, wie viel Wasser man während einer Schwangerschaft haben kann: Viel", sagte die Schauspielerin in einem Video und hielt ihre angeschwollenen Finger in die Kamera. Die zunehmend dicker werdenden Hände seien kaum noch zu verbergen. "Es wird von Tag zu Tag mehr", meinte sie.

Wann genau ihr zweites Kind zur Welt kommen soll, hat sie nicht bekannt gegeben. "Das weiß nur der liebe Gott", sagte sie in einem RTL-Interview zu ihrem vorübergehenden Abschied bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Februar. Für ihre "GZSZ"-Auszeit hat sie sich einiges vorgenommen: "Ich plane, während meiner Babypause aktiv zu bleiben und mich möglicherweise anderen Projekten in der Film- und Fernsehbranche zu widmen, für die ich während der kontinuierlichen Drehs für GZSZ sonst keine Zeit hätte. Und im November werde ich mit einem Herzensprojekt von mir auf den Markt gehen."

2025 will sie zu "GZSZ" zurückkehren

Im April wird sie vorerst zum letzten Mal als Laura in der RTL-Serie zu sehen sein. Die Rückkehr hat sie dann für das kommende Jahr geplant. "Der genaue Zeitpunkt meiner Rückkehr ans GZSZ-Set steht noch nicht fest. Das hängt unter anderem von den Drehbüchern ab, und ich möchte sicherstellen, dass ich 2025 erst wieder zurückkehre, wenn ich bereit bin und alles für meine Familie passt. Das hat für mich oberste Priorität."

Mit zwei süßen Fotos hatten Kavazi und Beck im Oktober auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie erneut Eltern werden. Seit 2015 sind die Schauspieler ein Paar, seit August 2018 verheiratet. Im November 2019 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Chryssanthi Kavazi spielt seit 2017 die Hauptrolle der Laura Weber in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Beck ist unter anderem durch Filme wie "Vaterfreuden" (2014) oder "SMS für Dich" (2016) sowie die Serien "Alarm für Cobra 11" und "Einstein" bekannt.