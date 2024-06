Unter uns, Alles was zählt, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Isabelle will nicht zulassen, dass ihre Vergangenheit sie einholt. (nah/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 09:00 Uhr

Ringo wird in "Unter uns" unter enormen Druck gesetzt. In "Alles was zählt" will Daniela ihren Traum aufgeben. In "GZSZ" stellt Jonas alles in Frage.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Unter dem Druck von Benedikt muss Ringo dringend die 100.000 Euro Firmengelder von Charlotte zurückholen. Das Problem? Sie ist verschwunden. Patrizia lässt sich von Ute ins Krankenhaus fahren, lehnt aber jede weitere Hilfe ab. Doch Ute kann Patrizias Schicksal nicht loslassen. Bambi lässt sich von Uli mit Informationen versorgen, um Susannes Sehnsucht nach ihrem Ehemann zu wecken. Ein Fehler, wie Bambi bald feststellen muss.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist entschlossen, sich von ihrer Vergangenheit nicht aus der Bahn werfen zu lassen, doch ihr Plan wird durchkreuzt. Daniela verabschiedet sich enttäuscht von ihrem Traum, bis ihr Kilians Rat doch noch einen Ausweg zeigt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Flo und Jonas voreinander so tun, als wäre alles in Ordnung, merkt man unterschwellig, wie angespannt beide sind. Bis Jonas schließlich alles in Frage stellt. Carlos hat Eriks Geld gestohlen. Er fühlt sich schlecht, da das Geld nur für ein paar Tage reichen würde. Also entscheidet er sich für einen taktischen Zug, um das Eis mit den WGlern zu brechen.