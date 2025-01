Stars David Beckham: LA wird nach Bränden stärker sein

Bang Showbiz | 15.01.2025, 17:00 Uhr

David Beckham ist der Meinung, dass Los Angeles nach den Waldbränden „stärker zurückkommen“ wird.

Der 49-jährige ehemalige Fußballspieler – der mit Spice Girl Victoria Beckham verheiratet ist und mit ihr die Kinder Brooklyn (25), Romeo (22), Cruz (19) und die 13-jährige Harper hat – lebte früher mit seiner Familie in den USA. Der Sportler schickte jetzt seine Liebe an alle, die von der aktuellen Situation betroffen sind. Er bestätigte auch, dass sein ältester Sohn und dessen Frau Nicola vor der Katastrophe in Sicherheit sind.

„Gott sei Dank ist Brooklyn in Sicherheit, und seine Frau auch“, sagte David Beckham nun in der ‚Today Show‘. Er fügte jedoch hinzu: „Aber es ist verheerend. Ein großer Teil unserer Herzen ist immer noch in Los Angeles. Und natürlich, wenn man sieht, was dort passiert, senden wir einfach unsere Liebe und Gedanken an alle, die von dem betroffen sind, was gerade vor sich geht.“ Trotzdem glaubt der Sportler an seine ehemalige Heimat und erwartet Besserung: „Ich habe immer gesagt, dass Amerika das Land der Chancen ist, und LA hat unglaubliche Möglichkeiten. Mit dem Geist, den sie dort haben, werden sie stärker zurückkommen, aber es wird Zeit brauchen.“

Der ehemalige Manchester United-Spieler gewann erst kürzlich einen Emmy für seine Netflix-Dokumentation ‚Beckham‘. Danach ist nun auch Ehefrau Victoria dabei, ihren Lebenslauf als Dokumentation herauszubringen – von ihren Anfängen als aufstrebende Musical-Theater-Schauspielerin, über ihre Reise bei den Spice Girls bis hin zu ihrer Arbeit als Modedesignerin. David gab jedoch zu, dass es „nicht einfach“ gewesen sei, Victoria dazu zu bringen, dem Projekt zuzustimmen. „Es war nicht das Einfachste, sie dazu zu bringen, dem zuzustimmen, aber meiner Meinung nach war sie der Star meiner Geschichte, also dachte ich, dass dies die Gelegenheit ist. Sie arbeitet seit den letzten 18 Jahren an ihrer Marke und ist unglaublich fleißig. Niemand sieht das. Ich habe sie tatsächlich überzeugt, den Leuten zu zeigen, was sie jeden Tag tut und was in ihr Geschäft fließt. Sie ist eine sehr clevere und hart arbeitende Frau, und ich möchte, dass die Leute das sehen.“