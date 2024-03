Stars David Guetta ist Vater geworden!

David Guetta Instagram 18.03.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2024, 13:32 Uhr

Der Star-DJ und seine Freundin Jessica Ledon sind Eltern eines Sohnes geworden.

David Guetta hat mit 56 Jahren sein drittes Kind bekommen.

Der französische DJ gab am Sonntag (17. März) via Social Media bekannt, dass seine Freundin Jessica Ledon einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat. Seinen Sohn taufte das Paar auf den Namen Cyan. Für Guetta ist es bereits das dritte Kind. Mit seiner Ex-Frau Cathy Lobe hat der erfolgreiche Musikproduzent den 19-jährigen Tim sowie die 16-jährige Angie. Auf seinem offiziellen Instagram-Account teilte er einen Schnappschuss, der die glücklichen Eltern mit ihrem Neugeborenen zeigt. Dazu schrieb Guetta: „Liebe liegt in der Luft. Das ist Cyan.“ Dass sie ein Kind erwarten, hatten der 56-Jährige und seine 32-jährige Partnerin erstmals im November preisgegeben, als sie Seite an Seite bei den Latin Grammy Awards über den roten Teppich schritten. Damals war Jessicas Babykugel bereits gut zu erkennen.

Die frisch gebackenen Eltern begannen ihre Beziehung im Jahr 2015, trennten sich 2022 allerdings überraschend für kurze Zeit. In einem Artikel der britischen Zeitung ‚The Sun‘ hieß es damals, dass David und Jessica aufgrund ihrer vollen Terminkalender einfach nicht ausreichend Zeit füreinander gehabt hätten. „David und Jess haben sich auseinander gelebt und ihre Lebensstile passen nicht mehr zueinander“, erklärte ein Bekannter des Paares. „Sie haben den Kontakt nicht ganz abgebrochen, wir hoffen also, dass sie wieder zueinander finden.“