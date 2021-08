„Der Herr der Ringe“-Serie: Starttermin und erstes Bild veröffentlicht

03.08.2021 07:37 Uhr

Das erste Bild einer Mittelerde-Landschaft der neuen Amazon-Serie "Der Herr der Ringe" ist da und auch der Starttermin ist endlich bekannt.

Die erste Staffel der neuen „Der Herr der Ringe“-Fantasy-Serie ist im Kasten und prompt verkündet der Streamingdienst Amazon auch schon den Starttermin: „Am 2. September 2022 beginnt eine neue Reise“, heißt es in dem Tweet.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

