Steht ein neues TV-Kapitel an? Seit seinem Show-Abschied 2015: Was trieb Stefan Raab all die Jahre?

Stefan Raab hier bei einem Bühnen-Auftritt auf der "BITS and Pretzels" 2017 in München. (the/spot)

SpotOn News | 02.04.2024, 12:43 Uhr

Rund ein Jahrzehnt nach seinem Rückzug aus dem Rampenlicht brodelt die Gerüchteküche: Plant Stefan Raab ein Comeback? Mit neuen Projekten und einer frisch gegründeten Firma scheint der TV-Titan bereit, erneut die Fernsehlandschaft zu erobern. So umtriebig war er in den letzten Jahren im Hintergrund.

In seiner langjährigen Entertainment-Karriere war Stefan Raab (57) für unzählige Fernsehhits verantwortlich. Nun gibt es knapp zehn Jahre nach seinem Show-Abschied im Jahr 2015 Gerüchte um ein Comeback der TV-Legende – von ihm höchstpersönlich angeheizt durch zwei neue Videos bei Instagram. Darin bittet ihn seine ehemaliger Praktikant Elton (53), endlich wieder vor die Kamera zu treten. Kommt es tatsächlich zu einem dritten Kampf mit der ehemaligen Boxerin Regina Halmich (47)? Und was hat Stefan Raab eigentlich in den letzten zehn Jahren gemacht?

Byebye Brainpool, hallo Raab Entertainment

Im Dezember 2015 hatte Stefan Raab seinen letzten Fernsehauftritt bei in der 55. Ausgabe von "Schlag den Raab". Seitdem wirkte er nur noch im Hintergrund an TV-Projekten mit. Unter anderem war er seit November 2021 an einem Comeback von "TV Total" mit Moderator Sebastian Pufpaff (47) und seit 2018 an "Schlag den Star" als Produzent beteiligt.

Ende 2023 zog sich Stefan Raab schließlich aus dem Unternehmen Brainpool und der dazugehörigen Produktionsfirma Raab TV zurück. Raab und Brainpool waren 1998 für "TV total" miteinander ins Geschäft gekommen. Zusammen gründeten sie die Tochterfirma Raab TV. Seit 2024 hält Brainpool die alleinigen Rechte an berühmten Raab-Formaten wie "TV total" oder "Schlag den Star" oder "Schlag den Besten".

Während "TV total" und "Schlag den Star" auch ohne Beteiligung von Raab nach wie vor bei ProSieben beheimatet sind, wird "Schlag den Besten" mit angepasstem Konzept seit 2024 bei RTL ausgestrahlt. Zum Super Bowl am 11. Februar zeigte RTL zudem das neue Show-Wettkampfformat "American Ice Football". Dahinter steckte noch Stefan Raab als Produzent in Zusammenarbeit mit Raab TV und Brainpool. Ebenso wie seit 2023 hinter der RTL-Quizshow "Blamieren oder Kassieren" mit Moderator Elton, die ursprünglich "TV total" entstammt.

Doch seit Raab bei Brainpool raus ist, war er nicht untätig. Zusammen mit Ex-ProSieben-Boss Daniel Rosemann (43) hat der TV-Titan jetzt eine neue Firma: Raab Entertainment. "Wir haben viel vor und wollen mit einem großartigen Team und vielen neuen Ideen ins neue Jahr starten", hieß es dazu in einer Mitteilung auf LinkedIn. Das erste Projekt ist eine Show während der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In "Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen" berichten Jan Köppen (41) und Elton gemeinsam von den Höhepunkten aus den EM-Spielen.

"RTL Turmspringen"

Auch in der Vergangenheit war es sportlich: Drei Shows aus Stefan Raabs Feder feierten 2022 ihr Comeback. Während allerdings die "TV total Wok-WM" (zuletzt ausgestrahlt im November 2023) und die "TV total Autoball WM" weiterhin auf Raabs ehemaligen Heimatsender ProSieben zu sehen waren, zog das legendäre Turmspringen-Event vor knapp zwei Jahren zu RTL. Zehn Prominente treten darin im Einzelspringen sowie sieben Promi-Duos im Synchronspringen gegeneinander an. Die dritte Ausgabe des RTL-Formats lief im Januar 2024. Außerdem gingen diese Shows in den letzten Jahren auf Stefan Raabs Kappe:

"Wok-WM" und "Autoball WM"

Stefan Raab entwickelte im Lauf seiner Karriere mit der "TV total Wok-WM" und der "TV total Autoball WM" zwei außergewöhnliche Sportformate. Im März 2020 folgte mit "Die 1. Headis Team-WM" ein weiteres. Dabei handelte es sich um ein "Kopfballtischtennis"-Turnier. Als Moderator fungierte Elton. Es blieb bisher bei einer einmaligen Live-Show.

Im September 2020 ging "FameMaker" auf ProSieben an den Start. Darin mussten Carolin Kebekus (43), Luke Mockridge (35) und Teddy Teclebrhan (40) für Kandidaten entscheiden und coachen, ohne sie vorher singen gehört zu haben. Die Kandidaten performten unter einer schalldichten Glaskuppel. Als Moderator übernahm Tom Neuwirth (35), der 2014 als Conchita Wurst den Eurovision Song Contest gewonnen hatte. Nach der ersten Staffel 2020 folgten keine weiteren Folgen von "FameMaker".

"Das Ding des Jahres"

Von 2018 bis 2020 lief die Erfindershow "Das Ding des Jahres" bei ProSieben. Stefan Raab lieferte nicht nur die Idee, sondern war auch der Produzent. In "Das Ding des Jahres" traten Erfinder in Duellen gegeneinander an. Im Finale stimmte das Publikum über die beste Innovation ab. Die vorgestellten Erfindungen begutachtete ein Kompetenzteam – unter anderem Lena Gercke (36) und Joko Winterscheidt (45). Die dritte und letzte Staffel ging am 29. März 2020 auf Sendung.

"Free European Song Contest"

2020 fiel der "Eurovision Song Contest 2020" der Corona-Pandemie zum Opfer. Kurzerhand stellte Stefan Raab ein Alternativprogramm auf die Beine. Im Mai strahlte ProSieben zur Primetime den "Free European Song Contest" aus, kurz "FreeESC". Raab war als Produzent mit an Bord und bezeichnete die Show im Vorfeld als "die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs".

"Täglich frisch geröstet"

Nur zwei Monate nach dem "Free European Song Contest 2020" kündigte Stefan Raab ein weiteres TV-Projekt an – aber nicht für seinen langjährigen Stammsender ProSieben. Der Entertainer produzierte exklusiv ab November 2020 für den Streamingdienst TVNow die Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet". Nachdem die Show sogar ins lineare Fernsehen zu RTL zog, wurde die Show nach 40 Folgen im April 2021 eingestellt.