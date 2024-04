Musik ABBA: ‚When Abba Came to Britain‘-Doku erscheint Bisher verschollen geglaubtes ABBA-Filmmaterial wird im Rahmen der BBC-Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Eurovision-Sieges der schwedischen Pop-Ikonen ausgestrahlt. Die Fans der Musiker können sich im Rahmen eines Samstagabends voller ABBA-Specials auf BBC Two den einstündigen Dokumentarfilm ‚When Abba Came to Britain‘ anschauen. Ein weiteres Special über die Künstler trägt den Titel ‚More ABBA at the […]