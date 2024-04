In Atlanta Unfall bei Dreh zu Eddie-Murphy-Film: Mehrere Crew-Mitglieder verletzt

Eddie Murphy ist der Hauptdarsteller im Film "The Pickup". (hub/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 08:10 Uhr

Bei den Dreharbeiten zum neuen Film von Eddie Murphy ist es offenbar zu einem Unfall gekommen. Mehrere Crew-Mitglieder sollen sich bei einer Actionszene verletzt haben.

Bei den Dreharbeiten zur Komödie "The Pickup" mit Hollywood-Star Eddie Murphy (63, "Beverly Hills Cop") in der Hauptrolle, hat es offenbar einen Unfall gegeben. Am Set in Atlanta sollen mehrere Crew-Mitglieder bei einer Actionszene verletzt worden sein.

Video News

Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt

Ein Sprecher der Amazon MGM Studios bestätigte "Entertainment Weekly", dass es am 20. April am Set von "The Pickup" während einer geprobten Actionszene einen Zwischenfall gegeben habe. "Leider verlief die Sequenz nicht wie geplant und mehrere Mitglieder der Crew wurden dabei verletzt. Wir sind noch dabei, die Fakten darüber zu sammeln, was passiert ist und warum", aber in erster Linie sei man in Gedanken bei den Betroffenen, so das Statement.

In der Erklärung heißt es weiter, dass "das Wohlergehen der gesamten Crew und der Darsteller unsere oberste Priorität ist, und wir werden weiterhin auf den höchsten Sicherheitsstandards während der Dreharbeiten bestehen". Das Studio fügte laut "Entertainment Weekly" hinzu: "Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden vor den Dreharbeiten überprüft und während der Dreharbeiten überwacht".

Auch Eva Longoria soll dabei sein

In dem Film "The Pickup", bei dem Tim Story (54, "Fantastic Four") nach einem Drehbuch von Kevin Burrows und Matt Mider Regie führt, spielen Eddie Murphy und Keke Palmer (30) die Hauptrollen. In der Komödie sollen unter anderem auch Comedian Pete Davidson (30), "Desperate Housewives"-Star Eva Longoria (49) oder Andrew Dice Clay (66) und Marshawn Lynch (38) mitspielen. Die Produktion des Films soll noch bis Juni laufen.

Wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtete, hat Amazon MGM im vergangenen Jahr einen Bieterkrieg um den Film gewonnen. Der Streifen handelt demnach von einem Mann (Murphy), der in einen Raubüberfall verwickelt wird, während er sich um eine Frau bemüht.