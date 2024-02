Sinnliche Versuchung Dessous-Mode: Die schönsten Lingerie-Trends 2024

Zeitlose Farben, Formen und Schnitte: Die Lingerie-Trends 2024 entdecken die Weiblichkeit wieder für sich.

21.02.2024

Die schönsten Lingerie-Trends 2024 für den perfekten Look unten drunter. Schluss mit schlecht sitzender Unterwäsche: Diese Dessous-Tipps sind die perfekte Kombination aus Komfort und Stil.

Jeden Tag denken Modefans darüber nach, was sie tragen möchten. Die Outfits sollen perfekt aussehen und den individuellen Stil zeigen. Doch wie sieht es mit der Unterwäsche aus? Viele tragen bequeme, aber schlecht sitzende und unförmige Unterwäsche unter ihrer stylischen Garderobe. Damit ist nun Schluss: Hier sind die schönsten Lingerie-Trends für 2024. So findet man im Handumdrehen die richtige Unterwäsche.

Romantische und feminine Dessous sind zurück.

Die Lingerie-Trends für 2024 stehen ganz im Zeichen der Rückkehr zur klassischen, romantischen Weiblichkeit. Die Unterwäsche betont damit eine feminine Seite durch zeitlose und elegante Schnitte, Formen und Farben. Auffällige, extravagante und experimentelle Dessous bleiben im Schrank. Stattdessen kehrt auch die Unterwäsche zur klassischen Schlichtheit zurück.

Ein Motiv, das sich in den Dessous-Trends für 2024 immer wieder findet, sind zarte kleine Schleifen und andere feminine Details, die die schlichten, zeitlosen Schnitte verzieren. Dazu gehören auch Applikationen an BHs, Höschen und Nachtwäsche.

Dessous-Farbtrends: Rot und Rosa!

Die Liebe zur Weiblichkeit zeigt sich nicht nur in romantisch-verspielten Details, sondern auch in den beiden großen Dessous-Farbtrends: Lingerie in Rot und Rosa ist 2024 besonders angesagt. Mit diesen leuchtenden Farben kann man jetzt auch unten drunter ein modisches Statement setzen. Besonders schön sind Dessous, die knalliges Rot mit blassrosa Spitze kombinieren und somit den Kontrast zwischen selbstbewusstem Sexappeal und mädchenhafter Verspieltheit herstellen!

Sportlichkeit trifft auf Sinnlichkeit!

Diese Entwicklung bei den Dessous-Trends wird unter anderem von Kim Kardashian (43) vorangetrieben. Sie hat mit ihrer Unterwäsche-Marke Skims erfolgreich den Trend "Sportlich trifft auf Sexy" etabliert. Dieser Lingerie-Trend ist fantastisch geeignet für den Alltag: Er zeichnet sich durch schlichte, minimalistische Schnitte, klare Linien und nahtlose Kanten aus – seamless comfort lautet das Stichwort. Besonders modern sind High-Waist-Schnitte bei den Höschen sowie hochgeschlossene Oberteile oder herzförmige Ausschnitte bei den sportlichen Bralettes. Atmungsaktive Stoffe und unterstützende Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag über.