Stars Kim Kardashian: Sie könnte ein Land regieren

Kim Kardashian at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 08:00 Uhr

Kim Kardashian hat viel durch die Serie ‘The Crown’ gelernt.

Die 43-jährige Geschäftsfrau, die sich in letzter Zeit eine zweite Karriere als Schauspielerin aufgebaut hat, sah sich ‘The Crown’ auf Netflix an und verkündete nach Abschluss des historischen Dramas scherzhaft, dass die rekordverdächtige Herrschaft von Königin Elizabeth zeigt, dass sie das auch tun könnte.

In einer Folge von ‚The Kardashians‘ sagte Kim: „Dieses Jahr war so gut. Ich trete jetzt in meine Schauspielerin-Ära ein. Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde. Ich habe mir eine Auszeit genommen, um mich wirklich darauf zu konzentrieren, die beste Mutter zu sein, die ich sein kann. „Ich werde nicht lügen: Ich habe gerade die ganze Staffel von ‘The Crown’ gesehen. Ich könnte voll f****** ein Land regieren. Ich habe so viel gelernt!“

Die SKIMS-Gründerin hat sich Anfang des Jahres der Besetzung von ‘American Horror Story’ angeschlossen, nachdem der Showrunner Ryan Murphy mit ihr in Kontakt getreten war. Und nun arbeitet sie erneut mit dem ‘Glee‘-Schöpfer zusammen, wobei sie die Rolle einer hochrangigen Anwältin übernehmen wird. „Ich bin wirklich aufgeregt darüber. Und dieses Vertrauen, dass er an mich glaubt, dieses Projekt zu übernehmen, bedeutet mir so viel. Und es fühlt sich so richtig an, dass ich im echten Leben eine Anwältin bin und eine im Fernsehen spielen kann“, so Kim.