Nach neuem Amazon-Rekord Deutsche Prime-Video-Serie „Maxton Hall“ bekommt zweite Staffel

Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten auf der Premiere von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns". (wue/spot)

SpotOn News | 18.05.2024, 18:46 Uhr

Schon rund eine Woche nach dem Start der neuen Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" steht fest, dass der Streaming-Erfolg eine zweite Staffel bekommen soll.

Amazons Original-Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" ist ein voller Erfolg und geht in eine weitere Runde. Das haben Amazon Prime Video und die UFA mitgeteilt. Die am 9. Mai erschienene, erste Staffel hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass schon jetzt eine weitere Season bestätigt wurde.

"Maxton Hall" erfolgreichstes nicht-amerikanisches Original

Die von UFA Fiction produzierte Serie habe laut einer Pressemitteilung die bisher weltweit höchsten globalen Zuschauerzahlen eines nicht-amerikanischen Originals in einer Startwoche bei dem Streamingdienst erzielt. Man habe es mit "Maxton Hall" in über 120 Ländern beziehungsweise Territorien auf Rang eins der Prime-Video-Charts geschafft und in mehr als 50 weiteren auf Rang drei.

Die erste Staffel der Serie basiert auf "Save Me", dem ersten Band der "Maxton Hall"-Reihe von Mona Kasten (32). Harriet Herbig-Matten (21) sowie Damian Hardung (25) sind in den Hauptrollen Ruby und James in der Serie zu sehen. Neben ihnen spielen unter anderem Sonja Weißer (21), Fedja van Huêt (50), Runa Greiner und Ben Felipe. Auf dem Regiestuhl nahmen Martin Schreier und Tarek Roehlinger Platz.

Herbig-Matten und Hardung werden für die zweite Staffel, die auf dem zweiten Buch "Save You" basieren wird, in ihre Rollen zurückkehren. Die UFA Fiction produziert erneut. "'Maxton Hall – Die Welt zwischen uns' erzählt eine universelle Geschichte von der Liebe zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten", die weltweit Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann gezogen habe, wird Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios für Prime Video, in der Mitteilung zitiert. Man könne es kaum erwarten, in die Produktion der zweiten Staffel zu gehen, um die Geschichte weiterzuerzählen.