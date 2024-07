Die Schauspielerin im Interview „Maxton Hall“-Star Harriet Herbig-Matten: Das ist ihr Fashion-Vorbild

"Maxton Hall"-Star Harriet Herbig-Matten: Stylischer Auftritt beim Filmfest München. (obr/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 15:19 Uhr

"Maxton Hall"-Star Harriet Herbig-Matten hat ein Faible für Cowboy-Boots und bewundert den Style von Victoria Beckham. Im Interview verrät sie ihre liebsten Mode-Trends.

Spätestens seit dem Mega-Erfolg der Amazon-Serie "Maxton Hall" ist Harriet Herbig-Matten (20) in aller Munde. Doch die 20-Jährige sorgt nicht nur schauspielerisch, sondern auch mit ihrem Style für Aufsehen. Ihre mittlerweile 695.000 Follower versorgt sie regelmäßig mit modischen Looks auf Instagram.

Auch auf den roten Teppichen ist sie ein echter Hingucker. Beim Filmfest München begeisterte sie vor Kurzem in einem weißen Maxi-Kleid mit schwarzen Trägern von Longchamp. Hingucker ihres Looks war ein transparenter Einsatz in der Körpermitte mit dem Logo der französischen Traditionsmarke. Welche Fashion-Trends die Schauspielerin aktuell am liebsten trägt und welches Accessoire bei ihr nie fehlen darf, verrät Harriet Herbig-Matten im Interview.

Wie wichtig ist Mode für Sie?

Harriet Herbig-Matten: Mode spielte schon immer eine Rolle in meiner Familie. Daher ist und war Mode immer sehr präsent in meinem Leben. Mode stellt für mich eine Möglichkeit dar, sich immer wieder neu zu definieren und sein Inneres zum Ausdruck zu bringen.

Sie sind für viele ein Mode-Vorbild. Wo holen Sie sich Inspirationen für Ihren Style?

Herbig-Matten: Um ehrlich zu sein, ganz unterschiedlich. Viel über Familie – meine Oma ist eine sehr stilvolle Frau in meinen Augen -, Freunde, aber auch schon immer Filme. Wenn ich einen Filmcharakter bewundert habe, war deren Kleidungsstil immer automatisch auch eine Inspiration für mich. Oft habe ich mich dann genauso versucht zu kleiden, wie der Charakter. Natürlich lasse ich mich aber auch gerne von Social Media inspirieren.

Haben Sie Fashion-Vorbilder, welchen Style bewundern sie?

Herbig-Matten: Auch das wechselt, aber ich habe immer den Style der jungen Victoria Beckham oder Pamela Anderson in meinem Kopf. Auch die Mode von Vivienne Westwood bewundere ich sehr.

Welche Fashion Trends tragen Sie aktuell am liebsten?

Herbig-Matten: Wenn ich ein Trend aussuchen müsste, den ich liebe und seit Kindertagen trage, dann sind das Cowboy-Boots. Aktuell liebe ich auch die "Le Roseau" von Longchamp, eine hochwertige Tasche wertet jedes Outfit sofort auf.

Gibt es ein bestimmtes Kleidungsstück oder Accessoire, ohne das Sie nicht leben können?

Herbig-Matten: Ich gehe nie ohne die Ringe von meinem Opa aus dem Haus. Außerdem sind wie gesagt Cowboy-Stiefel und eine Sonnenbrille auch oft ein Teil meines Outfits.

Was ist Ihr absolutes Must-have im Sommer?

Herbig-Matten: Eine gute, bequeme Männer-Sport-Shorts darf im Sommer nicht fehlen.

Haben Sie Styling-Tipps für die heißen Tage?

Herbig-Matten: Zieht das an, womit ihr euch wohlfühlt, egal wie kurz oder lang, wie wenig oder viel ihr anhabt und genießt den Sommer.