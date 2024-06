Stars Dick Van Dyke: Er arbeitet an neuer Show

Dick Van Dyke attends the 43rd Annual Kennedy Center Honors May 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 14:00 Uhr

Dick Van Dyke möchte in einer One-Man-Show mitspielen.

Der legendäre Schauspieler, der im Dezember 98 Jahre alt wurde, hat verraten, dass er seine eigene One-Man-Show kreieren möchte und erklärt, dass er „eine Menge Geschichten zu erzählen“ hat.

Der Filmstar, der in den 1950er-Jahren sein Broadway-Debüt gab, sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ich dachte darüber nach – 80 Jahre im Geschäft. Ich habe viele Geschichten zu erzählen. Ich dachte, ich mache einfach eine One-Man-Show, so wie diese. Man setzt sich einfach hin und spricht mit dem Publikum.“ Auf die Frage, ob sein Ehrgeiz wahrscheinlich verwirklicht wird, antwortete Dick: „Ich habe eine Liste. Ich bin ziemlich nah dran.“

Anfang dieses Monats beschrieb Dick seine Trainingsroutine als seine „Geheimwaffe“. Der erfahrene Schauspieler absolviert im Alter von 98 Jahren drei Trainingseinheiten pro Woche und glaubt, dass dies der Schlüssel zu seiner guten Gesundheit sei. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ teilte er mit: „Ich empfehle es jedem. Das ist meine Geheimwaffe.“ Der preisgekrönte Star ist auch der Meinung, dass Schauspieler in einer privilegierten Position sind. Dick gab zu, dass er während seiner jahrzehntelangen Karriere im Filmgeschäft „so eine gute Zeit“ hatte. Der ‚Chitty Chitty Bang Bang‘-Schauspieler, der 2012 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, teilte mit: „Es ist keine Arbeit – es ist Spiel. Schauspieler haben so viel Glück. Ich hatte so eine gute Zeit.“ Trotzdem deutete Dick an, dass er der letzte Schauspieler seiner Art in Hollywood sei. Der ikonische Filmstar sagte: „Ich glaube, ich bin wirklich der Letzte meiner Generation. Ich bin 98. Ich habe fast meinen gesamten Verstand. Ich kann mich nicht erinnern, was ich zum Frühstück gegessen habe.“