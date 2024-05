Stars Diddy: Rapper-Mutter ist richtig sauer

Voletta Wallace - Biggie Inspires Exhibition - New York - September 13th 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2024, 08:00 Uhr

Die Mutter von The Notorious B.I.G. will Sean „Diddy“ Combs „das Tageslicht ausprügeln“.

Voletta Wallace (71) sprach sich gegen den 54-jährigen Rapper aus, da er mit einer Reihe von Klagen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert ist, sich zuletzt aber online entschuldigt hatte, nachdem Filmmaterial aus dem Jahr 2016 aufgetaucht war, das zeigt, wie er seine damalige Freundin Cassie Ventura (37) schlägt.

Die Mutter von Diddy Rapper-Kollegen sagte dem ‚Rolling Stone‘ über das Überwachungsvideo des Hotels: „Mir ist übel im Magen. Ich bete für Cassie. Ich bete für seine Mutter. Ich will die Dinge, die ich gehört habe, nicht glauben, aber ich habe das Video gesehen. Ich bete, dass er sich bei ihr entschuldigt.“ Sie fuhr fort: „Ich hoffe, dass ich Sean eines Tages sehe, und das Einzige, was ich tun möchte, ist, ihm das Tageslicht auszuprügeln. Und Sie können mich dazu zitieren. Weil ich ihn mochte. Ich wollte all die schrecklichen Dinge nicht glauben, aber ich schäme mich so und es ist mir peinlich.“

Combs hält sich bedeckt, seit die Heimatschutzbehörde im März eine laufende Untersuchung wegen Sexhandels gegen ihn eingeleitet und seine Villen durchsucht hat. The Notorious B.I.G. – geboren als Christopher Wallace – unterschrieb bei Combs‘ Label Bad Boy Records, als es 1993 an den Start ging, wobei Insider dem ‚Rolling Stone‘ in einem am Mittwoch (29. Mai) veröffentlichten Exposé mitteilten, dass Combs immer „eifersüchtig“ auf die Freundschaft des Rappers mit Tupac Shakur war, der bei einem konkurrierenden Plattenlabel unter Vertrag stand. Combs versuchte angeblich, sich mit Tupac anzufreunden, aber anscheinend hatte der Musiker keinen „Respekt“ vor dem „kitschigen“ Combs, sagte die Hip-Hop-Fotografin und Biggies Freundin Monique Bunn dem Magazin.