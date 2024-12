Glückwünsche auf Instagram Die Promis gratulieren: Fußballstar Florian Neuhaus wird Vater

Florian Neuhaus wird bald Vater. (hub/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 13:03 Uhr

Florian Neuhaus verkündet, dass er Vater wird und zahlreiche prominente Kollegen freuen sich mit dem Fußballer auf Instagram.

Schöne Nachrichten von Fußballstar Florian Neuhaus (27): Der Spieler von Borussia Mönchengladbach wird zum ersten Mal Vater. Das hat der 27-Jährige mit einem Beitrag auf Instagram verkündet. Neben vielen Fans und Followern ließen es sich auch zahlreiche Promis nicht nehmen, Florian Neuhaus und seiner Partnerin Aline Restle zur Babynews zu gratulieren.

Video News

"Herzlichen Glückwunsch! Und alles Gute für euch!"

Fußballer-Kollege Matthias Ginter (30) und seine Ehefrau Christina meldeten sich in den Kommentaren genauso mit Glückwünschen zu Wort wie unter anderem TV-Star Aaron Troschke (35), der ehemalige Fußballprofi Lars Stindl (36) oder die Kicker André Hoffmann (31) und Jannes Horn (27). Florian Neuhaus' Verein Borussia Mönchengladbach erklärte zum Schwangerschaftspost ebenfalls: "Herzlichen Glückwunsch! Und alles Gute für euch!"

Florian Neuhaus hatte in seinem Post zu drei Schwarz-Weiß-Bildern von sich und seiner Partnerin Aline lediglich "Tiny miracle" (zu Deutsch: "Kleines Wunder") geschrieben. Hinzu fügte der Fußballstar ein Herz-Emoji. Auf den Bildern ist Aline Restle in einem enganliegenden schwarzen Kleid zu sehen. Deutlich zu erkennen ist darunter ihr Babybauch. Neuhaus, ebenfalls in Schwarz gekleidet, legt auf den Aufnahmen liebevoll seine Hände auf den Bauch seiner Freundin. Weitere Details zum Familienzuwachs, wie das Geschlecht des Babys oder den erwarteten Geburtstermin, verkündete das Paar hingegen bisher nicht.

Für Florian Neuhaus ging es aus Bayern nach Gladbach

Florian Neuhaus stammt aus Landsberg am Lech und feierte sein Profidebüt 2016 in der 2. Bundesliga mit dem TSV 1860 München. 2017 schloss er sich Borussia Mönchengladbach an, wurde damals aber zunächst an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, bevor er in der Saison 2018/19 erstmals im Bundesligakader der Borussia stand. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Neuhaus bislang zehn Mal auf und erzielte dabei zwei Treffer. Er stand unter anderem im Kader für die UEFA EURO 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie erst 2021 stattfand.