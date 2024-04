Sie versüßt ihnen den Tag Diese Promis haben schon eine Konfitüre von Herzogin Meghan bekommen

Herzogin Meghan bringt Erdbeermarmelade auf den Markt. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 09:40 Uhr

Süße Geschenke für die Promis: Herzogin Meghan verschickt ihre eigene Marmelade an ausgewählte Stars. Unter anderem haben schon Kris Jenner, Chrissy Teigen und Tracee Ellis Ross eine Konfitüre von der Ehefrau von Prinz Harry erhalten.

Herzogin Meghan (42) hat vor einem Monat ihre Lifestylemarke "American Riviera Orchard" gelauncht. Dort wird sie unter anderem ihre eigene Erdbeermarmelade vertreiben. Bevor sie für die Öffentlichkeit erhältlich ist, schickte die Ehefrau von Prinz Harry (39) 50 Gläser der Konfitüre an ausgewählte Prominente. Die Pakete versah sie jeweils mit einer handgeschriebenen Karte.

Zuerst zeigte Abigail Spencer (42) die Marmelade auf ihrem Instagram-Account. Die Fotos wurden im Garten von Herzogin Meghan und mit ihrem Hund aufgenommen. "Diese Marmelade ist meine Marmelade. Ein köstlicher Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird… Ich liebe dich so sehr, M.", betitelte die Schauspielerin den Beitrag.

Ähnliche Worte fand Kelly McKee Zajfen (43). "So stolz auf dich, M.", ergänzte die Modedesignerin. Mindy Kaling (44) nannte sich "besessen" von dem süßen Brotaufstrich und auch Tracee Ellis Ross (51) teilte ihr Geschenk begeistert.

Kris Jenner bekam Herzogin Meghans Marmelade

Kris Jenner (68) durfte sich ebenfalls über ein Paket der Herzogin freuen. Auf Social Media teilte sie ein Foto ihres Glases mit der von Meghan höchstpersönlich kalligraphierten Karte. "Danke, American Riviera Orchard", schrieb der Reality-TV-Star dazu. Chrissy Teigen (38) zeigte ihre Konfitüre gleich in der Anwendung und teilte ein Rezept für ein Marmeladenbrot.

Tracy Robbins ist von ihrem Geschenk von der Herzogin sogar so begeistert, dass sie es am liebsten gleich auslöffeln würde. "Ich liebe diese Marmelade so sehr, dass ich nicht sicher bin, ob ich sie mit jemandem teile. Frühstück, Mittag- und Abendessen sind jetzt noch ein bisschen süßer", freute sie sich im Netz. Delfina Blaquier (43) betonte zu ihrem Post, wie glücklich sie das Erdbeergelee mache.

Clevere Marketingstrategie

Gegenüber der britischen Zeitung "Mirror" ordnete der Marketingexperte Ronn Torossian (49) die Influencer-Strategie der Herzogin ein. "Markle ist sehr wählerisch, mit wem sie sich in der Öffentlichkeit umgibt. Das Kaliber der Influencer, an die sie ihre Produkte schickt, passt zu ihrem Image, das sie weiterhin aufrechtzuerhalten versucht", erklärte er. Die begrenzte Stückzahl von 50 Marmeladengläsern steigere die Exklusivität und damit die Begehrlichkeit des Produkts.