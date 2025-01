Stars Djamila Rowe: Männer können sie mal

17.01.2025

Die Reality-TV-Bekanntheit hat kein Interesse an einer neuen Beziehung.

Djamila Rowe hat mit der Männerwelt abgeschlossen.

Die Ex-Dschungelkönigin hält nicht viel vom anderen Geschlecht. Seit über zehn Jahren ist sie bereits Single. Daran werde sich auch in Zukunft nicht viel ändern. „Lieber schaffe ich mir noch ein paar Hunde an, bevor mir ein Mann ins Haus kommt“, enthüllt die 57-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Djamila beklagt einen Verlust der „alten Werte auf die ich schaue, die mir wichtig sind“. Die Visagistin findet heftige Worte: „Ich will diesen Psycho-Stress nicht. Ich traue auch keinem Mann mehr. Die gehen heutzutage alle fremd.“

Mit ihrer Entscheidung, ohne Mann zu leben, zeigt sich die ‚The 50‘-Kandidatin sehr zufrieden. Sowieso seien Haustiere die besseren Gefährten. „Ich werde irgendwann mit einem Rudel Hunde auf einer Parkbank sitzen und Krähen füttern. Das macht mir mehr Spaß als mit einem Mann“, betont sie.

Schon Ende 2023 sprach Djamila über ihren Entschluss, Single zu bleiben. Nach ihrem Dschungelcamp-Sieg bekam die TV-Bekanntheit viele Zuschriften – auch von Männern. „Aber will ich was von denen? Nein. Ich treffe mich nicht mit irgendwelchen Männern. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, aber einen neuen Partner oder gar eine Partnerin? Nein! Will ich nicht, brauche ich nicht“, erklärte sie gegenüber Bild.