Stars Dove Cameron: Traurig über Beziehungsunglück

Dove Cameron wins at the American Music Awards November 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2023, 08:35 Uhr

Dove Cameron fühlte sich „gefoltert“, als sie eine Beziehung nicht zum Funktionieren bringen konnte, obwohl sie den Menschen liebte.

Die 27-jährige Schauspielerin, die zuvor mit Thomas Doherty zusammen war und einst mit ihrem ehemaligen ‚Liv and Maddie‘-Co-Star Ryan McCartan verlobt war, nannte den Namen der ehemaligen Flamme nicht, gab aber zu, wie sehr es schmerzte, dass sie am Ende nicht zusammen sein konnten.

Sie erzählte gegenüber ‚E! News‘: „Ich war in einer Beziehung mit jemandem, der mich so sehr liebte, wie er nur konnte. Aber wir stellten fest, dass wir nicht zusammen sein konnten, und das ist eine eigene Form der Folter.“ Im Gegensatz dazu war der ehemalige Disney-Channel-Star in einer „lieblosen“ Beziehung mit jemand anderem, obwohl dieser Mensch ihr „sehr klar“ gemacht hatte, dass er daran interessiert sei, zusammen zu sein. Sie sagte: „Und dann war ich auch in einer Art Beziehung mit jemandem, der sehr deutlich machte, dass er mich wollte, aber es fühlte sich sehr lieblos an.“

In der Zwischenzeit sprach Dove – die derzeit als single gilt, ihr Privatleben aber ohnehin bedeckt hält – kürzlich über ihren Wunsch, die „Scham und das Stigma“ zu beseitigen, die mit psychischer Gesundheit verbunden sind, nachdem sich ihr eigener Vater Philiip Hosterman 2011 das Leben genommen hatte. Dem ‚Byrdie‘-Magazin sagte sie: „Ich denke, es ist wichtig, nur eines zu sagen: Ich hatte Zeiten in meinem Leben, in denen ich unglaublich selbstmordgefährdet war. Und ich denke, das muss entstigmatisiert werden. Mein Vater starb durch Selbstmord. Ich habe viel darüber gesprochen. Und ich denke immer daran, wie viel Scham und Stigmatisierung es rund um den Suizid gibt. Und wenn wir offener über Selbstmord und psychische Gesundheit sprechen könnten, gäbe es so viele Menschen, die sagen würden: ‚Hey, ich habe das Gefühl, dass es keine andere Option gibt. Kannst du mir zeigen, dass es welche gibt?‘“