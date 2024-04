Stars Drama in Dubai: Influencer fürchten Hochwasser

Sarah Nowak und Dominic Harrison - 10.04.17 Hamburg - Eventpress Golejewski BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2024, 16:20 Uhr

Sarah Harrison und Fiona Erdmann haben Angst um ihre Häuser.

Fiona Erdmann und Sarah Harrison haben in Dubai mit Starkregen zu kämpfen.

Die Influencerinnen und ihre Familien verlegten ihren Lebensmittelpunkt bereits vor längerer Zeit in die arabische Megametropole. Dabei lockte das Emirat nicht nur mit attraktiven Steuervorteilen, sondern vor allen Dingen auch mit seinem sonnigen Wetter. Derzeit herrschen in Dubai jedoch ganz andere Zustände, denn seit Anfang der Woche regnet es ununterbrochen. Die Wassermassen drohen bereits jetzt die Häuser der prominenten Auswanderinnen zu fluten. Fiona dokumentiert die ungewohnten Zustände seitdem fleißig auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Obwohl die Straßen in ihrer Nachbarschaft angeblich gesperrt wurden, machte sich die ehemalige GNTM-Kandidatin auf den Weg in ein Café. Dabei hielt sie die Weltuntergangszenarien auf ihrem Weg fest. „Das sieht aus, als wäre das ein See“, kommentiert sie einen kurzen Clip.

Auch Sarah Harrison und ihr Mann Dominic mussten aufgrund des Regens bereits einige Termine absagen. „Es ist so dunkel. Wenn hier die Sonne nicht scheint, dann geht nix“, erklärt Sarah die angsterfüllte Stimmung in ihrer Wahlheimat auf Instagram. Ein Blick vom Balkon offenbart daraufhin die Ausmaße der Wetterkatastrophe. „Wir haben, glaube ich, ein richtig fettes Problem“, gibt sich die junge Mutter beim Anblick der Fluten vor ihrem Haus geschockt. „Das haben wir so auch noch nicht erlebt in Dubai.“ Vorerst scheint die Gefahr durch eine kurze Regenpause zwar gebannt, doch die Entwicklung der Wetterverhältnisse in Dubai muss weiter abgewartet werden.