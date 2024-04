Stars Drew Seeley: Er würde gerne mit Zac Efron reden

Drew Seeley - October 2022 - 13th Annual Thirst Gala - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 08:00 Uhr

Drew Seeley will mit Zac Efron „quatschen“, wenn sie alte Männer sind.

Der 41-jährige Schauspieler lieh Zacs Figur Troy Bolton in dem Disney Channel-Film ‚High School Musical‘ aus dem Jahr 2006 die Gesangsstimme. Jetzt gab er aber zu, dass die beiden auch fast 20 Jahre später noch nie wirklich ausführlich miteinander gesprochen haben.

Der Schauspieler erzählte gegenüber ‚E! News‘: „Ich habe Zac ein paar Mal auf Partys getroffen und so weiter, aber ich habe bei weitem die geringste Zeit mit Zac verbracht, verglichen mit jedem anderen Darsteller in ‚High School Musical‘, weil ich wirklich nur geholt wurde, wenn er nicht verfügbar oder nicht da war. Er war immer sehr herzlich. Ich bin mir sicher, dass wir uns eines Tages als alte Männer hinsetzen und darüber quatschen werden.“

Der Disney Channel-Film verhalf Zac und Co-Star Vanessa Hudgens zu internationalem Ruhm, aber Drew – der Zac auf der ‚High School Musical‘-Konzerttournee vertrat, als dieser durch die Dreharbeiten zu ‚Hairspray‘ verhindert war – behauptete, dass ihm von Disney „nie genau gesagt“ wurde, warum sie sich entschieden haben, seine Gesangsstimme zu verwenden. Er sagte: „Ich war gut fünf, sechs Jahre älter als Vanessa. Meiner Meinung nach hatte das also etwas damit zu tun. Wahrscheinlich sah ich mit der Aufstellung aller anderen nicht richtig aus. Und außerdem ist Zac ein sehr talentierter Schauspieler und war großartig in der Rolle. Ich denke also, dass sie es richtig gemacht haben. Disney hat mir nie gesagt, warum sie am Ende meine Stimme verwendet haben und nicht die von Zac. Das war mir immer ein Rätsel.“