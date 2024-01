Ein Kandidat nimmt Enthaarungscreme mit Dschungelcamp: Heinz Hoenig und Co. heben nach Australien ab

Ab in den Dschungel: Heinz Hoenig mit Gattin Annika am Flughafen Frankfurt. (smi/spot)

SpotOn News | 09.01.2024, 10:50 Uhr

Die erste Fuhre von Kandidaten ist unterwegs. Heinz Hoenig und Twenty4Tim sind vom Flughafen Frankfurt in Richtung Australien gestartet. Der Schauspieler bringt seine Frau mit, der Influencer seine Mutter, künstliche Fingernägel und Enthaarungscreme.

Keine zwei Wochen sind es noch bis zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die ersten Dschungelcamper sind nun in Richtung Australien unterwegs. Heinz Hoenig (72) zeigte sich etwa am Flughafen in Frankfurt am Main den Fotografen. Der renommierte Schauspieler kam mit seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (38), die ihn als moralische Unterstützung nach Down Under begleitet.

Video News

Heinz Hoenig trug bei seiner Flucht aus den Minusgraden in den australischen Sommer eine Strickjacke über einem Hemd, dazu Turnschuhe. Seine Frau war ganz in Schwarz gekleidet. Neben seiner Gattin wird Heinz Hoenig vor Ort auch von zwei seiner Kinder und seiner Schwiegermutter unterstützt.

Twenty4Tim bringt Enthaarungscreme mit

Auch Twenty4Tim (23) stellte sich in Frankfurt den Fotografen. Der Influencer kam mit seinen Eltern zum Flughafen, seine Mutter fliegt mit nach Australien. Seine blonden Haare hat Twenty4Tim untypisch zu Cornrows nach hinten geflochten. "Ich habe gedacht, das ist besser, falls ich irgendwie so mit Kot abgeworfen werde oder Fischabfällen oder was weiß ich was", sagte er RTL.

Sein Markenzeichen, die schrillen langen Kunstnägel, hat er vor dem Abflug nicht angesteckt. Sie werden erst vor Ort drangeklebt. Vor seinem Aufenthalt im Dschungelcamp hat sich der Social-Media-Star noch einmal mit Botox aufspritzen lassen.

Neben einem Stoffkänguru bringt Twenty4Tim Klebetattoos und Selbstbräuner mit. Außerdem im Gepäck: Enthaarungscreme. Die will er für intime Parts nutzen: "Für den Hintern, das ist wirklich wichtig, weil wenn ich da duschen gehe und man da alles sieht".

Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 19. Januar 2024 bei RTL.