In schweren Zeiten Annika Kärsten-Hoenig erinnert an ersten Kuss mit Heinz Hoenig

Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig gehen seit sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. (sv/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 10:38 Uhr

Heinz Hoenig und seine Ehefrau gehen seit sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Auf Instagram erinnert Annika Kärsten-Hoenig an einen prägenden Moment und zeigt sich kämpferisch angesichts der schweren Krankheit ihres Mannes.

Annika Kärsten-Hoenig (39) bangt weiter um das Leben ihres Mannes Heinz Hoenig (72). Der schwerkranke Schauspieler wartet in einem Krankenhaus auf eine lebensrettende Operation. Nun erinnerte seine Ehefrau auf Instagram an einen prägenden Moment des Paares und gibt sich kämpferisch: "Heute vor sechs Jahren haben wir uns zum ersten Mal geküsst", schrieb die sie. "Sechs Wochen später waren wir verlobt und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben."

Wie Bonnie und Clyde

Im Augenblick sind die Zeiten für die beiden besonders schwer. Heinz Hoenig liegt seit Anfang Mai im Krankenhaus. Das Paar besteige seinen "persönlichen Mount Everest". "Wir sind gemeinsam losgegangen und werden niemals stehen bleiben", heißt es weiter in dem Post, zu dem Kärsten-Hoenig ein Bild von sich und ihrem Ehemann veröffentlicht hat. Darauf sieht man das Paar von hinten Arm in Arm. Sie tragen T-Shirts im Partner-Look im Stil eines Trikots mit den Nummern 6 und 9 auf dem Rücken. Bei ihr prangt der Name "Bonnie" und bei ihm steht "Clyde".

Sie würden ihren Weg weiter gemeinsam "Hand in Hand und Schritt für Schritt" gehen bis zu ihrem Ziel, schrieb Kärsten-Hoenig kämpferisch. "Und das heißt: eines Tages wieder als Familie vereint zu sein und nach Hause fahren zu dürfen." Das Paar ist seit 2019 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder.

Sorge um Heinz Hoenig

Heinz Hoenig war Anfang Mai in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Neben einer bakteriellen Infektion stellte man bei ihm ein Loch in der Speiseröhre fest, das in einer ersten Operation behoben werden musste. Eine lebenswichtige Operation an der Aorta, auf der sich die bakterielle Infektion ausgebreitet und einen vor Jahren eingesetzten Stent beschädigt hat, steht aber noch aus. Da der Schauspieler nicht krankenversichert ist, wird zu Spenden aufgerufen, um die Behandlung zu finanzieren.