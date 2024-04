Stars Eddie Murphy: Unfall an seinem Filmset

Eddie Murphy - premier Dolemite Is My Name 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 17:43 Uhr

Bei den Dreharbeiten zum neuen Film des Komikers sind mehrere Crew-Mitglieder verletzt worden.

Bei einem Unfall am Set von Eddie Murphys neuem Film sind mehrere Crew-Mitglieder verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor einigen Tagen während der Dreharbeiten zu einer Actionszene für ‚The Pickup‘ in Atlanta, Georgia. Verschiedenen Berichten zufolge sei der Stunt „nicht wie geplant“ verlaufen. Es ist jedoch unklar, wie viele Personen genau dabei verletzt wurden und wie stark die Verletzungen waren. Ein Sprecher der zuständigen Produktionsfirma ‚Amazon MGM Studios‘ erklärte im Gespräch mit ‚Deadline‘: „Am 20. April ereignete sich ein Unfall am Set von ‚The Pickup‘ während einer geprobten Actionsequenz mit mehreren Darstellern. Leider verlief die Szene nicht wie geplant, woraufhin mehrere Crew-Mitglieder verletzt wurden. Wir sammeln derzeit noch die Fakten über das Geschehen und seine Gründe, aber zuallererst denken wir an diejenigen, die gesund werden müssen. Das Wohlergehen unserer gesamten Crew und unseres Casts hat für uns oberste Priorität und wir werden während unserer Drehs weiterhin die höchsten Branchenstandards in Bezug auf Sicherheit einhalten. Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden im Vorhinein geprüft und während der Dreharbeiten überwacht.“

Online-Berichten zufolge soll der Unfall durch einen Truck ausgelöst worden sein, der außer Kontrolle geraten und daraufhin auf ein Auto aufgefahren war. Eddie Murphy war zu diesem Zeitpunkt angeblich nicht am Set.