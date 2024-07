Stars Eddie Murphy: Nein zu Koks!

Eddie Murphy - January 2023 - Getty Images - You People Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2024, 13:57 Uhr

Der Komiker ist heilfroh darüber, dass er kein Koks von John Belushi und Robin Williams annahm.

Eddie Murphy lehnte ab, als ihm von John Belushi und Robin Williams Kokain angeboten wurde.

Der legendäre Komiker ist überzeugt davon, dass Gott seine Hände im Spiel hatte, als er vor vielen Jahren ein verlockendes Angebot seiner Kollegen ausschlug. In den Achtzigern feierte Murphy seinen Durchbruch als Stand-up-Comedian und lernte so auch die zwei verstorbenen Stars kennen, die zum damaligen Zeitpunkt beide schwer kokainabhängig waren. Heute ist der Schauspieler heilfroh darüber, dass er sich nicht dazu hinreißen ließ das angebotene Koks auszuprobieren, da er ansonsten womöglich ähnlich geendet wäre wie seine Weggefährten. Belushi starb 1982 an einer Überdosis und Williams befeuerte mit den Drogen seine schweren Depressionen, die ihn 2014 letztendlich in den Suizid trieben.

Im Podcast ‚The Interview‘ berichtet Murphy über die Begegnung mit den beiden Comedy-Legenden: „Ich erinnere mich, ich war 19 und ging in die Blues Bar. Ich war da mit Belushi und Robin Williams. Sie fingen an Koks zu nehmen und ich sagte nur ‚Nein, danke, ich möchte nicht.‘ Es ging mir damals nicht um Moral. Ich war einfach nicht interessiert. Nicht den Wunsch oder die Neugier zu verspüren war, denke ich, Vorsehung. Gott beschützte mich in diesem Moment.“ Das tragische Schicksal seiner Kollegen bezeichnete Murphy weiter als „warnendes Beispiel“.