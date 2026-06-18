Stars Ehemaliger Kinderstar Daveigh Chase mit 35 Jahren gestorben

Daveigh Chase - Famous - Los Angeles - November 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 10:03 Uhr

Daveigh Chase, die vor allem durch ihre Rollen in 'Lilo Stitch' und 'The Ring' bekannt wurde, ist im Alter von 35 Jahren gestorben.

Daveigh Chase ist im Alter von 35 Jahren verstorben.

Der ehemalige Kinderstar, der vor allem durch seine Rollen in ‚Lilo Stitch‘ und ‚The Ring‘ bekannt wurde, starb, nachdem eine Hirnhautentzündung und eine Blutinfektion eine Sepsis ausgelöst hatten.

Chases Freund Roy Hernandez bestätigte die Nachricht gegenüber TMZ, nachdem er zuvor eine GoFundMe-Seite eingerichtet und über ihre gesundheitlichen Probleme berichtet hatte.

Roy schrieb damals: „Daveigh Chase, meine Freundin, war immer ein Licht in meinem Leben. Viele Menschen kennen sie als talentierte Kinderdarstellerin aus ‚Lilo Stitch‘, ‚Chihiros Reise ins Zauberland‘ und ‚Donnie Darko‘, aber hinter den Kulissen musste sie mehr als genug Schwierigkeiten durchstehen.“ Nach einer schwierigen Kindheit und einem schmerzhaften Bruch mit ihrer Familie sei Daveigh gemobbt worden und habe darum gekämpft, in Downtown Los Angeles Sicherheit und Glück zu finden. Und weiter: „Als wir uns kennenlernten, versprach ich ihr, sie zu beschützen und ihr die Liebe und Geborgenheit zu geben, die sie verdient. Gemeinsam fanden wir Momente des Glücks und der Hoffnung.“

Roy erklärte, bei Chase sei „vor Kurzem“ eine Hirnhautentzündung diagnostiziert worden und sie habe „mehrere schwere Blutinfektionen“ erlitten. Auf der GoFundMe-Seite schrieb er: „Ihr Zustand ist kritisch geworden, und die Ärzte haben mir gesagt, dass ihr möglicherweise nicht mehr viel Zeit bleibt. Alles, was sie sich jemals gewünscht hat, war ein Ort, an dem wir gemeinsam leben, uns sicher fühlen und glücklich sein können. Jetzt möchte ich ihr mehr denn je dieses Gefühl von Zuhause und Frieden in ihren letzten Tagen geben.“ Roy bat die Fans um Unterstützung, sofern sie helfen könnten, und um Gebete für seine sterbende Freundin.

Chase war zuletzt 2016 im Thriller ‚American Romance‘ auf der Leinwand zu sehen. Bereits in einem Interview aus dem Jahr 2009 hatte sie jedoch erklärt, dass sie einen bleibenden Eindruck in der Filmbranche hinterlassen wolle. Damals sagte die Schauspielerin dem Magazin ‚Interview‘: „Ich möchte einfach etwas machen, das ich liebe und das die Menschen respektieren. Ich möchte Dinge tun, die das Leben eines Menschen verändern, und nicht etwas, das morgen schon wieder vergessen ist.“