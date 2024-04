Nach heftigem Sorgerechtsstreit Eiszeit vorbei? Jason Sudeikis und Olivia Wilde toben mit den Kids

Jason Sudeikis und Olivia Wilde trennten sich 2020. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 12:33 Uhr

Jason Sudeikis und Olivia Wilde scheinen das Kriegsbeil begraben zu haben. Für seine gemeinsamen Kinder hat sich das ehemalige Traumpaar wieder zusammen gerauft.

Das Co-Parenting scheint bei Jason Sudeikis (48) und Olivia Wilde (40) wieder zu funktionieren. Bilder zeigen die beiden Schauspieler am Sonntag (21. April) bei einem Familienausflug in einem Park in Los Angeles. Das Ex-Paar strahlte über das ganze Gesicht, während es seine beiden Kindern Otis (10) und Daisy (7) mit ihren Freunden beim Herumtoben beobachtete.

Die beiden schienen sich angeregt zu unterhalten, lachten zusammen und jagten ihre Kinder über den Rasen. Später nahm die Regisseurin ihre siebenjährige Tochter kurzerhand auf den Arm und trug sie zum Auto.

Es war nicht immer harmonisch

Jason Sudeikis und Olivia Wilde waren von 2011 bis 2020 ein Paar. 2013 verlobten sie sich. Nach der Trennung entbrannte ein öffentlicher Sorgerechtsstreit um die beiden Kinder. Beide Elternteile wünschten sich einen anderen Aufenthaltsort für Daisy und Otis. Wilde warf ihrem Ex-Partner zudem vor, "hinterhältig" zu sein und "in böser Absicht" zu handeln.

Aus Gerichtsdokumenten, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, ging im September 2023 schließlich hervor, dass nach eineinhalb Jahren eine Einigung erzielt wurde. Die Kinder leben jetzt wochenweise abwechselnd bei Sudeikis und Wilde. Zudem zahlt der "Ted Lasso"-Star demnach seiner Ex-Partnerin monatlich 27.500 US-Dollar an Unterhalt und beteiligt sich mit 25 Prozent an ihren Kinderbetreuungskosten. Seit der Prozess beigelegt wurden, zeigt sich das einstige Traumpaar öfter gemeinsam mit seinem Nachwuchs.