Stars Pietro Lombardi und Sarah Engels: Streit der Patchwork Familie eskaliert

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 13:40 Uhr

Bei der Familie Lombardi und Engels geht es derzeit hoch her!

Nach außen hin leben Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) das perfekte Patchwork-Glück. Pietro ist glücklich mit seiner neuen Freundin Laura und den bald zwei gemeinsamen Kindern, während Sarah mit ihrem Mann Julian und ihrer gemeinsamen Tochter das Leben genießt. Der gemeinsame Sohn Alessio (9) von Pietro und Sarah wird von beiden Familien liebevoll umsorgt. Dennoch scheint nicht alles in Ordnung zu sein.

Was war passiert? In einer Instagram-Fragerunde war Sarah, die aktuell mit ihrem Ehemann und Tochter Solea in Japan urlaubt, heftig angegriffen worden. Viele Fans zeigten sich schockiert, dass die Sängerin ohne Sohn Alessio verreist und dieser stattdessen mit Papa Pietro am Ballermann ist. Engels erklärte daraufhin, dass sie sich nicht zu privaten Angelegenheiten äußern wolle. „Ich hoffe, ihr versteht, dass ich hier handeln möchte, um meine Familie zu schützen“, fügte sie hinzu.

In seiner Instagram-Story griff Pietro seine Ex-Frau mit den Worten an: „Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden. Du schaffst es nicht. Wir wünschen euch das Beste für eure Familie, aber das Problem ist: Ihr wünscht es uns nicht. Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Und das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst.“ So behauptet Pietro, dass Sarah angeblich von ihrem Sohn verlangt, dass dieser ihren neuen Mann Julian ‚Papi‘ nennt.

Julian stellte in seiner eigenen Insta-Story klar: „Du bist immer und ohne Frage der Vater für ihn. Niemand will dir das wegnehmen. Ob du mal länger weg gewesen bist oder nicht, da gab es nie Diskussionen drum. Wir sind dir gegenüber aus Anstand immer respektvoll gewesen. Sei es bei den Geburtstagen, den Heiligabenden, an denen du eingeladen und bei uns warst. Du kannst wirklich froh sein, dass wir immer zu allem unseren Mund halten und und du somit in deiner falschen Welt im guten Licht strahlen kannst.” Sarah antwortete nur indirekt mit einem längeren Post, wo sie unter anderem schrieb: „Sei der Klügere, der Vernünftigere und bleib bei dir!“