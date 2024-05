Stars Elizabeth Hurley: Ihr Sohn steht auf eigenen Beinen

Bang Showbiz | 18.05.2024, 11:35 Uhr

Die Schauspielerin spricht über ihr besonderes Verhältnis zu ihrem Sohn Damian.

Elizabeth Hurley betont, dass ihr Sohn kein „Muttersöhnchen“ ist.

Die britische Schauspielerin hat es immer als wichtig empfunden, den 22-jährigen Damian – dessen Vater der verstorbene Geschäftsmann Steve Bing ist – und seine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Obwohl sich die beiden sehr nahe stehen, betont die 58-Jährige, dass Damian seine eigene Meinung hat und nicht immer auf sie hört.

„Man bekommt nur eine Chance, Mutter eines Kindes zu sein. Als Damian geboren wurde, traf ich die Entscheidung, ihn an erste Stelle zu setzen, vor allem, was mein Privat- und Berufsleben betrifft“, erklärt sie im Gespräch mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin. „Ich habe fast acht Jahre lang keinen Schauspieljob angenommen, weil ich diejenige sein wollte, die ihn jeden Abend ins Bett bringt, ihn zur Schule bringt und Shepherd’s Pie macht. Das Leben war sehr einfach.“

Das habe nicht jedem gefallen. „Manche Leute sahen uns an und sagten: ‚Du hast ein Muttersöhnchen erschaffen‘, weil wir so viel Zeit miteinander verbrachten“, enthüllt Elizabeth. „Aber ich dachte mir: ‚Würde ein Muttersöhnchen nicht tun, was ich sage? Er macht seine Hausaufgaben nicht, er räumt sein Zimmer nicht auf, er kommt nicht pünktlich zum Abendessen. Er tut wirklich nichts von dem, was ich von ihm verlange.‘ Er war ein sehr selbstbeherrschter kleiner Despot.“

Das Mutter-Sohn-Duo zieht wegen seiner optischen Ähnlichkeit immer wieder Blicke auf sich. „Das Lustige ist, dass er mir überhaupt nicht ähnlich sah, als er aufwuchs“, deckt die ‚Teuflisch‘-Darstellerin auf. „Erst als er in die Pubertät kam, öffnete ich plötzlich die Augen und da war dieser kleine dunkle irische Junge, der mich anstarrte, während er vorher blond war und keine Wimpern oder Augenbrauen hatte. Er war süß, aber er sah mir und meiner Familie überhaupt nicht ähnlich.“