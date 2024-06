Beauty & Fashion Elizabeth Hurley: Kein Interesse an ’seltsamen‘ Diäten

Bang Showbiz | 10.06.2024, 16:00 Uhr

Elizabeth Hurley enthüllte, dass sie sich nicht für „seltsame“ Diäten interessieren würde.

Die 58-jährige Schauspielerin verriet, dass sie einen „ziemlich einfachen“ Geschmack und schon immer „ganz normale“ Mahlzeiten gegessen habe.

Hurley erklärte, dass sie vor kurzem Dinge wie vorverpackte Sandwiches aufgab, nachdem sie mehr über die schädliche Natur von hochverarbeiteten Lebensmitteln erfuhr. Der Star erzählte gegenüber der ‚Sydney Morning Herald‘-Zeitung: „Mein Geschmack ist ziemlich einfach – ich trinke keine seltsamen grünen Säfte oder so etwas. Ich habe schon immer darauf geachtet, was ich esse. Ich wollte noch nie verarbeitete Lebensmittel essen. Schon als Teenager habe ich immer auf die Etiketten von den Lebensmitteln geachtet. [Aber ich] kannte bis vor kurzem den Unterschied zwischen hochverarbeiteten und verarbeiteten Lebensmitteln noch nicht wirklich. Ich habe das alles vor über einem Jahr aufgegeben …” Elizabeth fügte hinzu: „Ich esse einfach das, was ich als sehr normal bezeichnen würde, was gebratenes Hühnchen, Kartoffelbrei und ein paar verschiedene Gemüsesorten sein können. Es sind definitiv keine neumodischen oder seltsamen Diäten.“ Die ‚Strictly Confidential‘-Prominente sprach auch darüber, kein strenges Trainingsprogramm zu haben.