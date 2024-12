Stars Elle Fanning: Social Media soll nicht Überhand gewinnen

Bang Showbiz | 23.12.2024, 11:00 Uhr

Die 26-jährige Schauspielerin versucht ihre Social-Media-Nutzung „leicht“ und „gesund“ zu halten.

Elle Fanning versucht ihre Social-Media-Nutzung „leicht“ und „gesund“ zu halten.

Die 26-jährige Hollywoodschauspielerin gibt zu, dass die einzige Plattform, die sie wirklich benutzt, Instagram ist. Dennoch schafft es auch diese eine App regelmäßig Elle in ihren Bann zu ziehen. Das Resultat des stundenlangen Scrollens sei dann, dass der junge Star sich mit anderen vergleiche. Im Interview mit dem ‚Guardian‘ verriet Elle über ihre Beziehung zu den sozialen Netzwerken: „Ich versuche es gesund zu halten. Ich habe nur Instagram, aber ich schaue es mir oft an. Ich glaube diese Kultur des Vergleichens kann ein echtes Rabbit Hole werden. Das ewige Scrollen und alles… ich möchte, dass es für mich ein leichter Ort bleibt. Aber natürlich kann man manchmal nicht verhindern, dass man in ein Loch fällt, sich mit anderen und all ihren gefilterten Bildern vergleicht.“

Manchmal sei Elle regelrecht erstaunt über die Videos, die plötzlich in ihrem Feed auftauchen. Sie gibt preis: „Da ist jemand, der Gläser die Treppe herunter rollt, und darin sind Murmeln. Man denkt sich ‚Oh, wird es gleich zerbrechen? Bricht es jetzt? Was ist das?‘ Ich meine, mal im Ernst, ich weiß es nicht. Ich bekomme auch Teppichreiniger. Diese Teppiche, die voller Dreck sind, und da ist jemand, der sie reinigt… ich habe das nie gemacht. Aber scheinbar schaue ich es mir gerne an.“