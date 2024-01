Lustiges Instagram-Video Ellen DeGeneres und Portia de Rossi geben Dating-Tipps

Portia de Rossi und Ellen DeGeneres sind seit 2008 verheiratet. (nah/spot)

SpotOn News | 07.01.2024, 14:30 Uhr

Moderatorin Ellen DeGeneres und ihre Frau Portia de Rossi geben ihren Followern Dating-Tipps. Das Paar beantwortet die Fragen der Fans und teilt seine Erfahrungen.

Moderatorin Ellen DeGeneres (65) und Schauspielerin Portia de Rossi (50) sind bereits seit 15 Jahren verheiratet. Ihre Liebes-Weisheiten teilten sie nun mit anderen: Auf Instagram veröffentlichte das Hollywood-Paar eine neue Rubrik mit dem Thema "Instagram Advice with Ellen & Portia", nachdem sie bereits im Dezember Fragen zu Liebesthemen beantwortet hatten.

Stars teilen ihre Erfahrungen

Das Paar ging in einem Clip auf neue Fragen von seinen Fans rund um das Thema Dating ein – und das ziemlich lustig. Eine Frage bezog sich darauf, wie ein Kennenlernen ohne Online-Dating funktionieren könnte: "Man könnte einem Club beitreten", überlegte DeGeneres. Sie führte fort: "Einfach auf einem Pickleball-Platz rumhängen. Das macht immer Spaß".

Video News

Als ein gestresster College-Student um Rat bat, sagte die ehemalige Moderatorin: "Nun, tu einfach dasselbe, was ich getan habe. Schmeiß das College hin und werde eine große Berühmtheit", meint der Hollywood-Star lachend. Ihre Frau De Rossi fügt hinzu, dass auch sie das so gemacht hätte: "Nun, ich bin zumindest ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen und habe einen Film gemacht."

Auch wenn die Tipps wohl nicht ganz ernst zu nehmen sind – die Beziehung der beiden hält für Hollywood-Verhältnisse schon ziemlich lange. DeGeneres ist bereits seit Ende 2004 mit "Ally McBeal"-Star Porti de Rossi liiert. Am 16. Mai 2008 gab die Moderatorin einen Tag, nachdem in Kalifornien das Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen aufgehoben worden war, in ihrer Talkshow bekannt, ihre Freundin heiraten zu wollen. Drei Monate später traute sich das Paar in seiner Villa in Beverly Hills. Im vergangenen Jahr erneuerten die beiden ihr Ehegelübde.