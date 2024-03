Weltpremiere von "The Fall Guy" Emily Blunt und Ryan Gosling feiern nach der Oscar-Party munter weiter

Emily Blunt und Ryan Gosling hatten sichtlich Spaß bei der Premiere des Films "The Fall Guy". (hub/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 11:27 Uhr

Die Hollywood-Stars legen nach der Oscarverleihung keine Pause ein. Bei der Weltpremiere des Films "The Fall Guy" feierten einige gleich weiter, darunter die Hauptdarsteller Emily Blunt und Ryan Gosling.

Emily Blunt (41) und Ryan Gosling (43) haben am Dienstag (12. März) die Weltpremiere ihres neuen Films "The Fall Guy" besucht. Nach der Oscarverleihung am Sonntag gönnten sich die Hollywood-Stars damit keine Pause. Auch wenn sie bei der Filmpremiere in Austin, Texas, in weniger eleganten Outfits auftauchten.

Emily Blunt, die für "Oppenheimer" bei den Oscars als beste Nebendarstellerin nominiert war, zeigte sich in Texas bauchfrei. Sie kam in einem schwarz-weißen Crop-Top mit Knöpfen und Rautenmuster und einer dazu passenden Weste zum "South by Southwest Film Festival", wo "The Fall Guy" gezeigt wurde. Dazu trug die Schauspielerin eine tiefsitzende schwarze Hose, weiße Sneakers und hängende Ohrringe. Ihre blonden Haare hatte sie nach hinten frisiert und hochgesteckt.

Ryan Gosling wird zu Colt Seavers

"Barbie"-Star Ryan Gosling, der ebenfalls als bester Nebendarsteller bei den Oscars nominiert war, erschien in Texas zur "The Fall Guy"-Premiere mit einer sportlichen roten Jacke, auf die der Name des Films gestickt war. Am Sonntag hatte er noch im knallpinken Outfit die Oscar-Bühne gerockt. Nun trug der Schauspieler unter seiner roten Jacke schlicht Jeans und weißes Shirt – passend zu seiner Rolle: In "The Fall Guy" spielt Gosling den abgehalfterten Stuntman Colt Seavers, der versucht, ein Verbrechen aufzuklären. Emily Blunt ist als dessen Ex-Freundin, Nachwuchsregisseurin Jody Moreno, zu sehen. Mit dabei sind auch die Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (33) und Hannah Waddingham (49). Der Film soll Anfang Mai in die Kinos kommen.

Es handelt sich bei dem Actionthriller um eine lose Filmadaption der Fernsehserie "Ein Colt für alle Fälle" aus den 1980er-Jahren. Lee Majors (84) war damals in fünf Staffeln als Stuntman Colt Seavers zu sehen, der auch als Kopfgeldjäger arbeitete. In "The Fall Guy" soll der 84-Jährige ebenfalls einen Auftritt haben.