Englische Fußballlegende Jimmy Greaves mit 81 Jahren gestorben

19.09.2021 14:54 Uhr

Mit Jimmy Greaves ist am Sonntagmorgen eine englische Fußballlegende verstorben. Der Weltmeister von 1966 war "ein Gigant des Sports".

Er war einer der besten Stürmer der Welt. Am Morgen des 19. September ist Jimmy Greaves (1940-2021) im Alter von 81 Jahren verstorben, wie sein ehemaliger Verein Tottenham Hotspur in einer offiziellen Mitteilung bestätigt. Alleine für den Klub erzielte er zwischen 1961 und 1970 insgesamt 266 Tore in 379 Spielen. Man sei „äußert betrübt“ über die Nachricht vom Ableben Greaves‘. Sechsmal war er zwischen 1959 und 1969 Torschützenkönig.

Greaves‘ Karriere begann beim Chelsea FC, der sich ebenfalls von einem „wahrlich bemerkenswerten Spieler“ verabschiedete. Zu seinen größten Erfolgen gehört mit Sicherheit der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1966, auch wenn er nicht im Finale gegen Deutschland spielte. In 57 Spielen erzielte er für England 44 Tore.

Der ehemalige Stürmer machte in den 1970er Jahren öffentlich, dass er Alkoholiker war, konnte die Krankheit aber besiegen. In den vergangenen Jahren hatte er verstärkt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2015 erlitt der Sportler einen schweren Schlaganfall und saß seither im Rollstuhl.

Terribly sad news that Jimmy Greaves has died. Quite possibly the greatest striker this country has ever produced. A truly magnificent footballer who was at home both in the box and on the box. A charismatic, knowledgeable, witty and warm man. A giant of the sport. #ripGreavsie

— Gary Lineker ? (@GaryLineker) September 19, 2021