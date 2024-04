Abschied von Designer Trauer um Modeschöpfer: Roberto Cavalli in Florenz beigesetzt

Sandra Nilsson (m.), die Partnerin von Roberto Cavalli, bei der Ankunft des Sarges des Verstorbenen. (wue/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 15:42 Uhr

Der im Alter von 83 Jahren verstorbene Modeschöpfer Roberto Cavalli ist am Montag in Florenz beerdigt worden. Familie, Freunde und italienische Promis nahmen bei der Trauerfeier Abschied von dem Designer.

Der italienische Modeschöpfer Roberto Cavalli (1940-2024) ist am 12. April in seiner Heimat Florenz gestorben. Nun wurde der Designer, der insbesondere für seine Tierfell-Kreationen bekannt war, am 15. April auch dort beerdigt.

Die Trauerfeier fand ab 11:00 Uhr in der Basilika San Miniato al Monte statt, wie unter anderem die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet. Die Zeremonie wurde demnach von Pater Bernardo Gianni geleitet, der Cavalli persönlich gekannt habe und auch durch die Hochzeit einer der Töchter des Designers geführt habe. Der Modeschöpfer war mehrfach verheiratet und hatte sechs Kinder. Zuletzt war er mit dem schwedischen Model Sandra Nilsson (38) zusammen, das ihm noch 2023 einen gemeinsamen Sohn geschenkt hatte.

Viele Menschen verabschieden sich von Cavalli

Auf Bildern, die im Rahmen der Trauerfeier entstanden sind, sind neben Familienmitgliedern – darunter seine Kinder und Partnerin Nilsson – und zahlreichen weiteren Gästen auch einige italienische Promis zu sehen. Vor Ort waren unter anderem der Moderator Carlo Conti (63) und dessen Ehefrau Francesca, Schauspieler Leonardo Pieraccioni (59) und der ehemalige Fußballspieler Giancarlo Antognoni (70). Aus der Welt der Mode waren unter anderem das Model Afef Jnifen (60), Toni Scervino (Ermanno Scervino) und Leonardo Ferragamo (Salvatore Ferragamo) anwesend.

Italienische Medien hatten am vergangenen Freitag berichtet, dass der in Florenz geborene Mode-Star nach langer Krankheit verstorben war. Das nach ihm benannte Modehaus hatte die Nachricht zudem auf Instagram bestätigt. In großer Trauer nehme man Abschied von Firmengründer Cavalli, der es aus einfachen Verhältnissen zu einem international anerkannten Namen gebracht habe.