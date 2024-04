"Ghostbusters"-Star Ernie Hudson ist auch mit fast 80 Jahren noch topfit

Ernie Hudson ist auch mit 78 Jahren noch durchtrainiert. eyka.nannen

SpotOn News | 04.04.2024, 18:01 Uhr

Ernie Hudson steht auch mit 78 Jahren noch richtig gut im Training. Der "Ghostbusters"-Star begeistert trotz seines hohen Alters mit seinem durchtrainierten Körper.

Ernie Hudson (78) aka Geisterjäger Winston Zeddmore ist auch mit fast 80 Jahren noch top durchtrainiert. Bei einer Londoner Vorführung seines Films "Ghostbusters: Frozen Empire" brachte der Schauspieler seine Fans zum Staunen. Er erschien in einem eng anliegenden T-Shirt, unter dem sich sein muskulöser Oberkörper abzeichnete. Damit sorgte Hudson in den sozialen Medien für Aufruhr, wie "New York Post" berichtet.

Von den Komplimenten für seinen Körper zeigte sich der "Ghostbusters"-Star geschmeichelt. "Es ist schön, bemerkt zu werden. Es war eine kleine Überraschung in den letzten paar Tagen. Ich war schon immer in recht guter Verfassung, aber normalerweise trage ich bei diesen Pressekonferenzen einen Anzug oder ein Sakko", erklärte er dem "People Magazine".

Hudson ist kein Fan vom Pumpen

Um mit 78 Jahren noch so fit zu bleiben, setzt Hudson nicht auf stundenlanges Training. "In meiner Karriere ging es nicht darum, mich auf meine körperliche Verfassung zu konzentrieren. Das Wichtigste für mich ist einfach, dass man versucht, seine Gesundheit zu erhalten, und zwar mit gesundem Menschenverstand", erzählte er im Interview. Dreimal die Woche geht der US-Amerikaner ins Fitnessstudio, außerdem hat er Pilatesstunden.

Ein Personal Trainer unterstützt ihn dabei. "Wenn ich diesen Typen treffe, macht er mit mir Sachen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie mir die nächsten Tage wehtun werden. So schmerzhaft es auch ist, ich genieße es irgendwie", scherzte Hudson.

Seine Frau hält ihn fit

In seinem gesunden Lebensstil wird Hudson von seiner Frau Linda Kingsberg bestärkt. Die beiden sind seit 40 Jahren verheiratet. Gemeinsam gehen sie jeden Tag 10.000 Schritte. Der Sport hat für Hudson eine tiefgehende Bedeutung. "Das Spirituelle diktiert das Körperliche mehr als andersherum. Wenn ich mich also in einer guten Verfassung befinde und mir bewusst bin, wie ich mein Leben lebe, fügen sich die anderen Dinge von selbst", erklärte er.

