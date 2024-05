Roman von Michael Ende Erstes Foto zur Neuverfilmung: So sieht die neue Momo aus

Alexa Goodall als Momo (smi/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 13:32 Uhr

Alexa Goodall ist die neue Momo. Constantin Film hat die ersten Bilder von Alexa Goodall veröffentlicht, die in der Neuverfilmung von Michaels Endes Roman die Titelrolle spielt. Die junge Engländerin führt einen internationalen Cast an.

Die Neuverfilmung von Michael Endes (1929-1995) Kultroman "Momo" nimmt Gestalt an. Die Verleihfirma Constantin Film hat gerade die ersten Bilder der Titelheldin veröffentlicht. Alexa Goodall (12) schaut auf einem Foto in die Kamera, auf ihrem Schoß sitzt die Schildkröte Kassiopeia. Auf dem zweiten Bild ist die neue Momo in Action zu sehen, die Schildkröte trägt sie in der Hand. Anders als Radost Bokel (48), die Momo in der Erstverfilmung von 1986 mit kurzen dunklen Locken verkörperte, trägt Goodall die roten Haare schulterlang.

Alexa Goodall: Das ist die neue Momo

Trotz ihres jungen Alters hat Alexa Goodall schon ein paar Rollen in Serien vorzuweisen. So war sie in einem kleineren Part in der Netflix-Serie "Lookwood & Co." zu sehen – ebenfalls die Adaption von Jugendfantasyliteratur. Erst kürzlich kam ihre neue Serie "Ein Gentleman in Moskau" im englischsprachigen Raum bei Paramount+ heraus. Die Miniserie mit Ewan McGregor (53) startet in Deutschland am 17. Mai 2024.

Alexa Goodall führt für die englischsprachige Adaption von "Momo" einen internationalen Cast an. An ihrer Seite spielen etwa die Dänen Claes Bang (57, "The Square") und Kim Bodnia (59, "Killing Eve") oder die Britin Laura Haddock (38, "Transformers 5"). Aus Deutschland ist David Schütter (33, "Barbaren") dabei. Der bekannteste Name ist aber ohne Zweifel "Der Hobbit"-Star Martin Freeman, der etwa in der "Sherlock"-Reihe Dr. Watson verkörperte.

Regie beim neuen "Momo"-Film führt der Deutsche Martin Ditter (47), der auch das Drehbuch schrieb. Als Regisseur von "Vorstadtkrokodile" und "Wickie auf großer Fahrt" bringt er Erfahrung mit Kinderfilmen mit. Durch "Love, Rosie" und "How to Be Single" machte sich Ditter auch international einen Namen.

Die Neuverfilmung basiert wie die Version von 1986 auf dem 1973 erschienenen Roman von Michael Ende. Er erzählt von einem Waisenmädchen, das mit dem Zeitverwalter Meister Hora und dessen Schildkröte gegen die "grauen Herren", die den Menschen Zeit und Fantasie stehlen, kämpft.

Ein Starttermin für "Momo" ist noch nicht bekannt.