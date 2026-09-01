Stars Esther Schweins macht eine besondere Fortbildung

Esther Schweins - March 2012 - Russendisko Premiere in Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2026, 14:00 Uhr

Esther Schweins macht eine besondere Fortbildung.

Esther Schweins schlägt nach ihrer Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ einen ungewöhnlichen Weg ein.

Die Schauspielerin absolviert in Mainz derzeit eine Ausbildung zur Fachtanzlehrerin für Senioren. Auslöser für diese besondere Fortbildung war eine persönliche Erfahrung mit ihrer Mutter Lieselotte, die inzwischen 90 Jahre alt ist. „Ich habe meine Mutter im letzten Jahr in eine Pflegeeinrichtung der Caritas bringen müssen und dort zum ersten Mal Stuhltanz gesehen“, berichtete Schweins der Deutschen Presse-Agentur. Seitdem hat sich die 56-Jährige intensiv mit speziellen Tanzangeboten für ältere Menschen beschäftigt. Dazu gehören neben dem Stuhltanz auch Rollatortanz sowie Gruppenangebote für Menschen mit Parkinson oder Demenz.

Schweins sieht in ihrer neuen Aufgabe weit mehr als eine Beschäftigung für Senioren. Sie ist überzeugt, dass Tanzen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum sozialen Wohlbefinden leisten kann. „Tanzen verbindet Bewegung, Gleichgewicht, Koordination, Gedächtnistraining, Musik und soziale Begegnung“, erklärte sie. Aus ihrer Sicht fördert die Aktivität die geistige Leistungsfähigkeit, kann das Sturzrisiko verringern und Herz sowie Kreislauf stärken. Auch die Lebensfreude komme nicht zu kurz.

Besonders wichtig ist für Schweins außerdem der soziale Aspekt. Gemeinsames Tanzen könne ihrer Ansicht nach dabei helfen, Einsamkeit entgegenzuwirken. Angesichts einer alternden Gesellschaft hält sie deshalb wissenschaftlich fundierte Präventionsangebote für sinnvoll. „Die Idee ist überhaupt nicht so wild. In Großbritannien gibt es das schon“, sagte sie mit Blick auf ihr Konzept „Tanzen auf Rezept“. Der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband hat nach Angaben von Schweins bereits rund 400 Fachtanzlehrer für Senioren ausgebildet. Sie möchte nun selbst dazu beitragen, dass ältere Menschen unabhängig von ihren körperlichen Voraussetzungen Freude an der Bewegung behalten können.

Dabei ist Schweins‘ eigene Tanzgeschichte noch frisch. Im Frühjahr nahm sie an der 19. Staffel von ‚Let’s Dance‘ teil und tanzte gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató. Einen Tango widmete sie ihrer Mutter zum 90. Geburtstag. Nach der fünften Runde war ihre Reise allerdings unfreiwillig beendet: Zwei Rippen, die sie sich während des Trainings gebrochen hatte, verschoben sich. Auf ärztlichen Rat musste sie die Show verlassen.