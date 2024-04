Diagnose war ein "Paukenschlag" Ex-TV-Richter Alexander Hold an Prostatakrebs erkrankt

Alexander Hold hat seine Krebsdiagnose bekannt gemacht. (jom/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 15:36 Uhr

Alexander Hold, Ex-TV-Richter und Mitglied des Bayerischen Landtags, hat die Diagnose Prostatakrebs erhalten. In einem Statement betont er die Wichtigkeit der Vorsorge.

Alexander Hold (62) ist an Krebs erkrankt. Das gab seine Partei Freie Wähler in einer Mitteilung bekannt. Bei einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung habe man beim früheren Kemptener Richter und Allgäuer Landtagsabgeordneten "verdächtige Werte und einen unklaren Befund" festgestellt. Nach weitergehenden Untersuchungen stehe nun fest, dass es sich um eine Krebserkrankung handle. "Die von einem bösartigen Tumor befallene Prostata wird noch im April operativ entfernt werden", heißt es weiter.

Eindringlicher Appell zur Vorsorge

Alexander Hold habe sich bewusst dazu entscheiden, seine Erkrankung öffentlich zu machen, wird in der Bekanntmachung erklärt. "Wenn man als gewählter Abgeordneter über einen längeren Zeitraum nicht die gewohnte Präsenz zeigen kann, wirft das bei den Menschen zu Recht Fragen auf", erklärt der Politiker in einem Statement. Nur mit Offenheit könne er bei den Menschen um Verständnis bitten, "die mich im Landtagspräsidium und in der Fraktion vertreten". Darüber hinaus will Hold durch die Bekanntgabe aber vor allem zur Vorsorge aufrufen: "Ob Brust, Urologie, Darm- oder Hautkrebs – gehen Sie bitte zur Vorsorge, frühzeitig und regelmäßig! Bei allen Krebsarten gilt: Je früher etwas erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen!"

Auch er habe sich viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, "dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist. Umso größer ist dann der Paukenschlag, den so eine Diagnose auslöst." Bei ihm sei das Karzinom bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd werde. "Welche weiteren Therapien danach noch erforderlich werden, wird sich nach der OP zeigen." Er blicke aber sehr zuversichtlich in die Zukunft und habe generell eine positive Einstellung. "Und wie für jede Lebenssituation gilt: Man wächst an Herausforderungen!"

Alexander Hold war nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in München Richter in seiner Heimatstadt Kempten. Ab 2001 fällte er dann mehr als zehn Jahre fiktive Urteile in der täglichen Fernsehsendung "Richter Alexander Hold" in Sat.1. Über 2.000 Folgen der Sendung liefen über die Bildschirme. Dazu kamen Shows wie "Schuldig? -Schicksale vor Gericht" oder "Im Namen der Gerechtigkeit". Auch als Autor und Moderator ist Hold aktiv. Für die Freien Wähler ist er unter anderem seit 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags und Vizepräsident des Landesparlaments. 2017 kandidierte er bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Er erhielt zwei Prozent der Stimmen.