Stars Sam Neill: Düstere Zeiten während seiner Krebs-Behandlung

Sam Neill - September 2019 - Photoshot - Blackbird Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2024, 10:00 Uhr

Sam Neill gibt zu, dass er während seines Kampfes gegen den Krebs einige „düstere“ Wochenenden hatte.

Der 76-jährige ‘Jurassic Park’-Schauspieler befindet sich seit Jahren in Remission, nachdem er gegen eine Form von Blutkrebs gekämpft hat. Und er erinnert sich daran, wie seine Behandlung ihn jedes zweite Wochenende an seine Grenzen brachte. Er erzählte der ‘Herald Sun’: „Das bedeutete nur, dass wir jede zweite Woche das Wochenende vergessen mussten, weil das ein bisschen düster war. Aber abgesehen davon ist es großartig, am Leben zu sein und zu arbeiten und an so schönen Orten wie York zu sein.”

Letztes Jahr betonte Sam, dass er nach seinem Kampf gegen die Krankheit zwar keine Angst vor dem Tod habe, sich aber „ärgern würde“, weil er noch viel erreichen wolle. Er bekam ein neues experimentelles Medikament zur Bekämpfung der Krankheit, aber trotz der vielversprechenden Nachrichten weiß er, dass es nicht ewig halten wird. Seine Ärzte haben ihm gesagt, dass das Medikament eines Tages nicht mehr wirken wird, worauf er „vorbereitet“ ist. Sam, sagte damals gegenüber ‘Australian Story’: „Ich habe in keiner Weise Angst vor dem Tod. Das beunruhigt mich nicht. Es hat mich von Anfang an nicht beunruhigt, aber ich wäre verärgert. Ich wäre verärgert, weil es Dinge gibt, die ich noch tun möchte. Sehr ärgerlich, das Sterben. Aber ich habe keine Angst davor.“

Nach seiner Diagnose begann Sam mit einer Chemotherapie, die jedoch nach drei Monaten nicht mehr anschlug, so dass er auf ein seltenes Krebsmedikament umgestellt wurde, das ihn in Remission brachte.