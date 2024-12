Posten als Botschafterin Ex-Verlobte seines Sohnes? Trump nominiert Kimberly Guilfoyle

Donald Trump Jr. und Kimberly Guilfoyle sollen sich getrennt haben. (jom/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 13:56 Uhr

Donald Trump sieht Kimberly Guilfoyle für das Amt der Botschafterin in Griechenland vor. Die Ex-TV-Moderatorin macht auch privat Schlagzeilen, ihre Verlobung zu Trumps Sohn soll seit Kurzem Geschichte sein.

Neuer Name auf Donald Trumps (78) Personal-Liste: Der designierte US-Präsident will Kimberly Guilfoyle (55) zur Botschafterin der Vereinigten Staaten in Griechenland machen. In einem Statement zur Ernennung erklärte Trump: "Kimberly ist seit vielen Jahren eine enge Freundin und Verbündete. Ihre umfassende Erfahrung und Führungsqualitäten in den Bereichen Recht, Medien und Politik sowie ihr scharfer Verstand qualifizieren sie in höchstem Maße für die Vertretung der Vereinigten Staaten und die Wahrung ihrer Interessen im Ausland." Die Ernennung muss vom US-Senat noch bestätigt werden.

"Bin so stolz auf Kimberly"

Die Journalistin, ehemalige Staatsanwältin und Ex-Fox-News-Moderatorin ist eng mit der Familie Trump verbunden. Sie war lange Zeit mit Trumps Sohn Donald Trump Jr. (46) liiert und soll mit ihm bis vor Kurzem auch verlobt gewesen sein. Doch zuletzt berichtete die britische "Daily Mail", dass der 46-Jährige mit einer anderen Frau gesichtet worden sein soll. Fotos zeigen Donald Trump Jr. offenbar Händchen haltend mit Bettina Anderson bei einem romantischen Abend am vergangenen Montag in einem Restaurant in Palm Beach. Donald Trump Jr. und Kimberly Guilfoyle verlobten sich im Jahr 2020, nachdem sie sich 2018 kennengelernt hatten. Mit seiner Ex-Frau Vanessa war der 46-Jährige von 2005 bis 2018 verheiratet, die beiden haben fünf Kinder.

Zur Nominierung seines Vaters hat sich Donald Trump Jr. bereits geäußert. Bei X schrieb er: "Ich bin so stolz auf Kimberly. Sie liebt Amerika und wollte dem Land schon immer als Botschafterin dienen. Sie wird eine großartige Führungspersönlichkeit sein."

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 10, 2024

Auch die Auserwählte veröffentlichte ein Statement bei X: "Ich fühle mich geehrt, die Nominierung von Präsident Trump als nächste Botschafterin in Griechenland anzunehmen, und ich freue mich darauf, die Unterstützung des US-Senats zu erhalten." Präsident Trumps historischer Sieg gebe dem amerikanischen Volk und den "freiheitsliebenden Verbündeten in der ganzen Welt Hoffnung und Optimismus", erklärte sie.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate. President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024

Weiter schrieb sie: "Es waren die in Griechenland geborenen demokratischen Werte, die zur Gründung Amerikas beigetragen haben. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, diese Geschichte zu ehren, indem wir hier zu Hause und im Ausland für bessere Zeiten sorgen." Als Botschafterin freue sie sich darauf, "die Trump-Agenda umzusetzen, unsere griechischen Verbündeten zu unterstützen und eine neue Ära des Friedens und des Wohlstands einzuläuten".