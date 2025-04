Musik Lil Nas X glaubt, dass die Ära ‚Montero‘ ihn 2025 ‚umbringen‘ würde

Lil Nas X - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2025, 14:00 Uhr

Lil Nas X glaubt, dass die Konservativen ihn „umbringen“ würden, wenn er heute ‚Montero‘ veröffentlichen würde.

Der 25-jährige Sänger hat über seinen Hit aus dem Jahr 2021 nachgedacht – der aus dem gleichnamigen Album stammt und von einem Video begleitet wurde, in dem er vom Garten Eden ins antike Griechenland geht und auf einer Stange in die Hölle tanzt – und er erinnerte sich an die Gegenreaktionen, denen er ausgesetzt war.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Paper‘ sagte er: „Die Welt hat sich zu dieser Zeit so sehr verändert. Sogar jetzt noch wird den jungen Männern diese superkonservative Art und Weise beigebracht.“ Angesichts der aktuellen Lage in den Vereinigten Staaten und der Rückkehr von Donald Trump ins Amt deutete Lil Nas X an, dass die Reaktion auf diese Ära seiner Musik im Jahr 2025 noch heftiger ausfallen würde. Er fügte hinzu: „[Wenn ich das heute machen würde,] würden sie tatsächlich versuchen, mich zu töten, das ist kein Witz.“

Trotz der Befürchtungen über die Geschehnisse in den USA will er mit seinem kommenden Album ‚Dreamboy‘ und der aktuellen Single ‚Light Again‘ eher eine Fluchtmöglichkeit bieten, als sich mit der Politik auseinanderzusetzen. „Ich weiß, dass viele Menschen in der Welt im Moment sehr verängstigt sind wegen all dem Scheiß, der passiert, besonders in unserem eigenen Land. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Ich meine das nicht im Sinne von abwertend, aber ich bin einfach so f****** müde, dass ich diesen Scheiß satt habe“, so der Musiker und fügte hinzu: „Wenn dieser Song jemanden auch nur für drei Minuten dazu bringen kann, zu vergessen, was vor sich geht, und einfach nur vergessene Freude zu empfinden, dann soll es so sein.“