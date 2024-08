Stars Faye Dunaway: Dokumentation war „kathartisch“

Bang Showbiz | 06.08.2024, 08:00 Uhr

Faye Dunaway sagt, dass es sich „kathartisch“ anfühlte, als sie über ihre Diagnose einer bipolaren Störung sprach.

Die 83-jährige Darstellerin ging in der neuen HBO-Dokumentation ‘Faye‘ mit ihren psychischen Problemen an die Öffentlichkeit. Und sie besteht darauf, dass das offene Sprechen über ihren Zustand ihr geholfen hat, ihre Schwierigkeiten zu „überwinden und zu verstehen“.

In einem Interview mit der Zeitung ‘The Independent’ wurde Faye gefragt, ob es sich „kathartisch“ anfühle, über ihren Zustand zu sprechen, und sie antwortete: „Kathartisch ist ein gutes Wort. Das war es. Alles zu betrachten und zu sehen, worauf es hinausläuft. Manchmal war es schwierig, weil es für mich sehr privat ist. Ich war ein bisschen misstrauisch, weil ich alles offenlegen musste, aber das ist der Prozess – das ist der ganze Sinn des Films, dass ich mich mitteile, wie ich bin. Ich habe tief gegraben!“ Sie fügte hinzu: „Es war natürlich manchmal eine Schwierigkeit für mich als Person. Damit musste ich umgehen, es überwinden und verstehen. Es ist etwas, das ein Teil von mir ist und das ich jetzt viel besser verstehen und damit umgehen kann.“

Faye hatte in Hollywood den Ruf, „schwierig“ zu sein. In dem Film ‘Faye’ sagte sie über ihr Temperament: „Ich will mich nicht dafür entschuldigen, ich bin immer noch für meine Taten verantwortlich. Aber ich habe begriffen, dass das der Grund dafür ist. […] Gott sei Dank gibt es Medikamente und Studien, und es gibt Ärzte, die sich damit befassen, und ich konnte davon profitieren.” Sie fügte über ihre Behandlung hinzu: „Ich arbeitete mit einer Gruppe von Ärzten zusammen, die mein Verhalten analysierten und mir Pillen verschrieben, von denen sie glaubten, dass sie gut für mich wären. Und das hat geholfen.Ich bin also ruhiger geworden. Aber die Leute wissen, dass es während meiner gesamten Karriere harte Zeiten gab.