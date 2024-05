Für Verdienste um die Filmkunst Filmfest München: Jessica Lange erhält CineMerit Award

Jessica Lange, hier im März bei den Oscars, bekommt auf dem diesjährigen Filmfest München den CineMerit Award verliehen. (wue/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 16:43 Uhr

Die Schauspielerin und zweifache Oscarpreisträgerin Jessica Lange erhält den CineMerit Award des diesjährigen Münchner Filmfests. Zudem werden ihre Fotografien ausgestellt.

Jessica Lange (75) wird für ihre Verdienste um den Film geehrt. Die unter anderem für "Tootsie" und "Operation Blue Sky" jeweils mit dem Oscar sowie fünf Mal mit dem Golden Globe ausgezeichnete US-Schauspielerin bekommt in diesem Jahr auf dem Filmfest München den CineMerit Award verliehen. Das hat die Leitung des Festivals mitgeteilt.

Man wolle mit der Auszeichnung großartige Künstlerinnen und Künstler ehren, "die mit einem Herzensprojekt und wichtigen Themen nach München kommen", werden Festivaldirektor Christoph Gröner und die Künstlerische Co-Leiterin Julia Weigl in einer Mitteilung zitiert. "Jessica Lange passt wunderbar zu uns. Seit vielen Dekaden erfindet sie sich als Schauspielerin immer wieder neu."

Jessica Lange: Filme und Fotos in München

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wird Lange dem Publikum in der bayerischen Landeshauptstadt eine Auswahl an Filmen präsentieren, die ihr "besonders am Herzen liegen". Daneben wird es eine mehrwöchige Ausstellung mit ausgewählten Fotografien der Schauspielerin im Deutschen Theatermusem geben, die am 1. Juli mit einer Vernissage eröffnet wird. Im Fokus der Aufnahmen stehen demnach festgehaltene Momente während des Corona-Lockdowns in New York City. Das Filmfest München findet in diesem Jahr vom 28. Juni bis 7. Juli statt.

Seit 1997 werden im Rahmen des Filmfest München Persönlichkeiten aus dem Filmgeschäft für ihre Verdienste mit dem CineMerit Award ausgezeichnet. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören deutsche und internationale Stars wie Barbara Sukowa (74), Mario Adorf (93), Senta Berger (82), Michael Caine (91), Susan Sarandon (77), Robin Wright (58), Antonio Banderas (63) oder auch Bryan Cranston (68).